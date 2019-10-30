Зеленский назвал 3 этапа к успешного завершения войны

На пути к успешному прекращению войны и господству мира надо пройти три главных этапа, неотъемлемых и последующих.

Как заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления в Мариуполе, говорится о:

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– завершении горячей стадии и прекращении огня;

Гарант отметил, что украинская власть собирается это достичь в ближайшее время и очень этого хочет. По его словам, это очень нужный, важный, но лишь первый шаг.

– примирение людей и поиск консенсуса;

Прямая речь Зеленского: "Сколько времени нужно, чтобы зажили раны. Или может быть такая ситуация, чтобы в одном купе ехали ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал местную самопровозглашенную власть, но был вынужден оставаться на тех территориях. Все это очень сложный и очень чувствительный нейрохирургический процесс. Это будто держать спички возле открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неправильное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта".

– безопасная реинтеграция – не на бумаге, а реальная.

По словам Зеленского, есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить и произошло частичное примирение, но в то же время не произошло самое главное – возвращение территорий. Они остались в другом статусе и не вернулись в состав того или иного государства. Но такой вариант Украину не устраивает.

Президент подчеркнул, что все эти три этапа придется пройти вместе – государству, обществу, каждому гражданину Украины. Также он анонсировал государственную стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма, которая должна появиться после 5 лет войны. Ее составляющие будут представлены сегодня, 30 октября. В то же время Зеленский заверил, что эту программу власть обсудит с обществом.

В 12:00 29 октября в районе Золотого обе стороны конфликта начали разводить силы и средства. По словам, украинской власти, все это происходит в рамках минских договоренностей и является существенным толчком к встрече лидеров стран "нормандской четверки".

Следующим этапом должно быть разведение сил в Петровском. Его уже утвердили во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Разведение сил и средств в Петровском должно стартовать через 7 дней полной тишины.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала