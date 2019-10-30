Зеленський назвав 3 етапи до успішного завершення війни

На шляху до успішного припинення війни та панування миру треба пройти три головні етапи, невід'ємних і послідових.

Як заявив український президент Володимир Зеленський під час виступу у Маріуполі, мовиться про:

– завершення гарячої стадії та припинення вогню;

Гарант зауважив, що українська влада збирається це досягти найближчим часом і дуже цього хоче. За його словами, це дуже потрібний, важливий, але лише перший крок.

– примирення людей і пошук консенсусу;

Пряма мова Зеленського: "Скільки часу потрібно, щоб загоїлися рани. Чи може бути колись така ситуація, щоб в одному купе їхали ветеран війни та житель окупованого Луганська, який не підтримував самопроголошену місцеву владу, але був змушеним залишатися на тих територіях. Все це дуже складний і дуже чутливий нейрохірургічний процес. Це ніби тримати сірники біля відкритої каністри з бензином. Один необачний рух, одна неправильна заява можуть усе перекреслити та відновити гарячу стадію конфлікту".

– безпечна реінтеграція – не на папері, а реальна.

За словами Зеленського, є багато світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити та сталося часткове примирення, але водночас не відбулося найголовніше – повернення територій. Вони залишилися в іншому статусі та не повернулися до складу тієї чи іншої держави. Але такий варіант Україну не влаштовує.

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