13:28
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, 30 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Зеленський оприлюднив дату початку розведення військ у Петрівському

      335 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський назвав дату розведення військ у Петрівському 2019 - точна дата
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил і засобів у районі Петрівського має розпочатися має 4 листопада.

      Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після засідання Комісії Україна – НАТО, що пройшла у Києві 31 жовтня.

      Зверніть увагу! Зеленський назвав 3 етапи до успішного завершення війни

      Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці (населений пункт неподалік Золотого-4 – 24 канал). Якщо все буде безпечно в Петрівському протягом тижня – має бути сім днів тиші – то, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському,
      – зазначив президент.

      Водночас Єнс Столтенберг від імені усіх країн-членів НАТО привітав прогрес розведення сил у Станиці Луганській і решті районів.

      "Росія повинна припинити свою підтримку бойовиків на сході, вивести свою зброю та техніку",– наголосив він.

      Зауважимо, що перед початком розведення військ у Золотому спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріли у районі Петрівського, щоправда сталися вони поза межами ділянки розведення.

      Розведення військ у Петрівському анонсував ще 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За його словами, це має бути наступним етапом після розведення військ у Петрівському. Крім того, як він, так і президент Зеленський наголошували, що розведення сил і засобів на Донбасі відбувається у межах мінських угод і є поштовхом до проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Додамо, що розведення сил у Петрівському вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. 

      Цікаво! Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас

      Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко 

      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
      • після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;
      • внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

      розведення військ на Донбасі: хроніка останніх подій
      blog_ava
      Вихідні у листопаді: скільки днів ми будемо відпочивати в останній місяць осені
      сьогодні
      4930
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Президент України Операція Об'єднаних сил Розведення військ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Містичні замки та закинуті будинки в Україні, від яких завмирає серце
      сьогодні , 13:00 Містичні замки та закинуті будинки в Україні, від яких завмирає серце
      Марія Бондар 266
      Символический суверенитет над Донбассом – блеф Кремля
      сьогодні , 12:41 Символический суверенитет над Донбассом – блеф Кремля
      Павло Казарін 204
      Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради
      сьогодні , 11:37 Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради
      1629
      Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      сьогодні , 08:40 Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      Ольга Сурняк 2390
      Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта
      сьогодні , 07:03 Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта
      Ірина Поліщук 984
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук