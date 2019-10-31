Зеленський оприлюднив дату початку розведення військ у Петрівському

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил і засобів у районі Петрівського має розпочатися має 4 листопада.

Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після засідання Комісії Україна – НАТО, що пройшла у Києві 31 жовтня.

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Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці (населений пункт неподалік Золотого-4 – 24 канал). Якщо все буде безпечно в Петрівському протягом тижня – має бути сім днів тиші – то, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському,

– зазначив президент.

Водночас Єнс Столтенберг від імені усіх країн-членів НАТО привітав прогрес розведення сил у Станиці Луганській і решті районів.

"Росія повинна припинити свою підтримку бойовиків на сході, вивести свою зброю та техніку",– наголосив він.

Зауважимо, що перед початком розведення військ у Золотому спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріли у районі Петрівського, щоправда сталися вони поза межами ділянки розведення.

Розведення військ у Петрівському анонсував ще 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За його словами, це має бути наступним етапом після розведення військ у Петрівському. Крім того, як він, так і президент Зеленський наголошували, що розведення сил і засобів на Донбасі відбувається у межах мінських угод і є поштовхом до проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Додамо, що розведення сил у Петрівському вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

завершили розведення сил і засобів 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;

після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;

внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу