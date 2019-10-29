Пристайко анонсував розведення сил у Петрівському: за яких умов воно відбудеться

Глава МЗС наголосив: наступний крок у врегулюванні ситуації на Донбасі – це розведення сил і військ біля селища Петрівське, що на Донеччині. Воно можливе лише в разі виконання мирних угод Росією.

Розведення військ стартувало опівдні 29 жовтня, а те, як процес слідуватиме далі, – залежить від проросійських бойовиків. Про це очільник МЗС України Вадим Пристайко написав у своєму твіттері.

Основне: Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо

Сьогодні Україна розпочала відведення військ у Золотому. Наступний пункт – Петрівське, якщо там діятиме режим припинення вогню. Ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж самого від Росії,

– наголосив він.

Дипломат каже: залишився один останній поштовх, аби зустріч "нормандської четвірки" таки відбулася у листопаді.

Today Ukraine started withdrawal of troops in #Zolote. Next point - #Petrivske, if there is a cease-fire. We fulfill our part of peace agreements and expect the same from #Russia. One last push to set a #NormandySummit in November. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 29, 2019

Що відомо про розведення сил на Донбасі?

30 червня в ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

У Золотому розведення сил розпочалося о 12:00 29 жовтня, триватиме воно 3 дні.

Розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;Вветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.



Що передбачає розведення сил і засобів на Донбасі/ інфографіка 24 каналу