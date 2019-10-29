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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Пристайко анонсував розведення сил у Петрівському: за яких умов воно відбудеться

      253 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Getty images

      Глава МЗС наголосив: наступний крок у врегулюванні ситуації на Донбасі – це розведення сил і військ біля селища Петрівське, що на Донеччині. Воно можливе лише в разі виконання мирних угод Росією.

      Розведення військ стартувало опівдні 29 жовтня, а те, як процес слідуватиме далі, – залежить від проросійських бойовиків. Про це очільник МЗС України Вадим Пристайко написав у своєму твіттері.

      Основне: Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо

      Сьогодні Україна розпочала відведення військ у Золотому. Наступний пункт – Петрівське, якщо там діятиме режим припинення вогню. Ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж самого від Росії,
      – наголосив він.

      Дипломат каже: залишився один останній поштовх, аби зустріч "нормандської четвірки" таки відбулася у листопаді.

      Що відомо про розведення сил на Донбасі?

      • 30 червня в ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • У Золотому розведення сил розпочалося о 12:00 29 жовтня, триватиме воно 3 дні.
      • Розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;Вветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.


      Що передбачає розведення сил і засобів на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      У Мінську погодили розведення сил в Петрівському
      сьогодні
      6432
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Розведення військ Війна на Донбасі Україна – Росія
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