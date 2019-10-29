Пристайко анонсировал разведение сил в Петровском: при каких условиях оно состоится

Глава МИД подчеркнул: следующий шаг в урегулировании ситуации на Донбассе – это разведение сил и войск возле поселка Петровское, что в Донецкой области. Оно возможно лишь в случае выполнения мирных соглашений Россией.

Разведение войск началось в полдень 29 октября, а то, как процесс будет идти дальше, – зависит от пророссийских боевиков. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко написал в своем твиттере.

Основное: Старт разведения войск в Золотом: что об этом известно

Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт – Петровское, если там будет действовать режим прекращения огня. Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России,

– подчеркнул он.

Дипломат говорит: остался один последний толчок, чтобы встреча "нормандской четверки" таки состоялась в ноябре.

Today Ukraine started withdrawal of troops in #Zolote. Next point - #Petrivske, if there is a cease-fire. We fulfill our part of peace agreements and expect the same from #Russia. One last push to set a #NormandySummit in November. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 29, 2019

Что известно о разведении сил на Донбассе?

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

В Золотом разведение сил началось в 12:00 29 октября, продлится оно 3 дня.

Разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций; Вветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.



Что предусматривает разведение сил и средств на Донбассе / инфографика 24 канала