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      Пристайко анонсировал разведение сил в Петровском: при каких условиях оно состоится

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Getty images

      Глава МИД подчеркнул: следующий шаг в урегулировании ситуации на Донбассе – это разведение сил и войск возле поселка Петровское, что в Донецкой области. Оно возможно лишь в случае выполнения мирных соглашений Россией.

      Разведение войск началось в полдень 29 октября, а то, как процесс будет идти дальше, – зависит от пророссийских боевиков. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко написал в своем твиттере.

      Основное: Старт разведения войск в Золотом: что об этом известно

      Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт – Петровское, если там будет действовать режим прекращения огня. Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России,
      – подчеркнул он.

      Дипломат говорит: остался один последний толчок, чтобы встреча "нормандской четверки" таки состоялась в ноябре.

      Что известно о разведении сил на Донбассе?

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области.
      • В Золотом разведение сил началось в 12:00 29 октября, продлится оно 3 дня.
      • Разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций; Вветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.


      Что предусматривает разведение сил и средств на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск МИД Украины Вадим Пристайко Украина – Россия
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