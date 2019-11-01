Дату разведения войск в Петровском пересмотрят, – Загороднюк
Планировалось, что разведение сил и средств в Петровском на Донетчине состоится 4 ноября. Впрочем, из-за того, что пророссийские оккупанты осуществили обстрел Петровского 30 октября, дату придется изменить.
Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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Действительно обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем 7 дней от последних обстрелов. Они были 30 октября,
– подчеркнул он.
До этого, 29 октября, наблюдатели ОБСЕ тоже слышали выстрелы и взрыва в районе Петровского. Это пока последний населенный пункт, где должно состояться разведение сил и средств со стороны обеих сторон конфликта.
Что известно о разведении сил и средств в Петровском:
- по словам президента Владимира Зеленского, оно должно стартовать 4 ноября;
- его уже согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске;
- разведение сил в Петровском будет происходить в рамках Минских соглашений и станет еще одним толчком к встрече в "нормандском формате";
- вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
- разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.
- ранее состоялось разведения войск в Станице Луганской и в Золотом.
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