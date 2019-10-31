Розведення військ на Донбасі: чергові вибухи та обстріли пролунали у районі Петрівського
29 жовтня під час моніторингу ситуації на Донбасі спостерігачі ОБСЄ чули постріли та вибуху у районі Петрівського. Це останній населений пункт, де має відбутися розведення сил і засобів з боку обох сторін конфлікту.
Як мовиться у щоденному звіті ОБСЄ, спостерігачі здійснювали патрулювання орієнтовно за 2 кілометри на північ від Петрівського. Тут вони почули постріли та черги зі стрілецької зброї. За даними СММ ОБСЄ, постріли відбувалися приблизно за 2 – 4 км на південний захід від Петрівського – за оцінкою, у межах ділянки розведення.
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Крім того, під час моніторингу цієї ж позиції приблизно за 2 кілометри на північний схід від Богданівки (41 кілометр на південний захід від Донецька) спостерігачі почули:
- 42 постріли;
- черги зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета,
- 8 вибухів невизначеного походження.
У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ наголосили, що постріли та вибухи поблизу Богданівки відбувалися поза ділянкою розведення, але в межах 5 кілометрів від її краю.
Де фіксували порушення спостерігачі ОБСЄ: карта
Зауважимо, що у районі Петрівського спостерігачі ОБСЄ фіксували обстріли та вибухи також і 28 жовтня, щоправда усі ці випадки сталися за межами ділянки розведення, але в радіусі 5 кілометрів від її краю.
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Що відомо про розведення сил і засобів у Петрівському:
- за словами президента Володимира Зеленського, стартувати воно має 4 листопада;
- його вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську;
- розведення сил у Петрівському відбуватиметься у межах мінських угод і ще одним поштовхом до зустрічі у "нормандському форматі";
- внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
- розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.
- раніше відбулося розведення військ у Станиці Луганській і розпочалося в Золотому.
Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу