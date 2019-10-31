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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Розведення військ на Донбасі: чергові вибухи та обстріли пролунали у районі Петрівського

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      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріли у районі ділянки розведення військ під Петрівським
      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріли у районі ділянки розведення військ під Петрівським / Пресслужба СММ ОБСЄ

      29 жовтня під час моніторингу ситуації на Донбасі спостерігачі ОБСЄ чули постріли та вибуху у районі Петрівського. Це останній населений пункт, де має відбутися розведення сил і засобів з боку обох сторін конфлікту.

      Як мовиться у щоденному звіті ОБСЄ, спостерігачі здійснювали патрулювання орієнтовно за 2 кілометри на північ від Петрівського. Тут вони почули постріли та черги зі стрілецької зброї. За даними СММ ОБСЄ, постріли відбувалися приблизно за 2 – 4 км на південний захід від Петрівського – за оцінкою, у межах ділянки розведення.

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      Крім того, під час моніторингу цієї ж позиції приблизно за 2 кілометри на північний схід від Богданівки (41 кілометр на південний захід від Донецька) спостерігачі почули:

      • 42 постріли;
      • черги зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета,
      • 8 вибухів невизначеного походження.

      У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ наголосили, що постріли та вибухи поблизу Богданівки відбувалися поза ділянкою розведення, але в межах 5 кілометрів від її краю.

      Порушення, Петрівське, Богданівка, розведення сил, Донбас
      Де фіксували порушення спостерігачі ОБСЄ: карта

      Зауважимо, що у районі Петрівського спостерігачі ОБСЄ фіксували обстріли та вибухи також і 28 жовтня, щоправда усі ці випадки сталися за межами ділянки розведення, але в радіусі 5 кілометрів від її краю.

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      Що відомо про розведення сил і засобів у Петрівському:

      • за словами президента Володимира Зеленського, стартувати воно має 4 листопада;
      • його вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську;
      • розведення сил у Петрівському відбуватиметься у межах мінських угод і ще одним поштовхом до зустрічі у "нормандському форматі";
      • внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.
      • раніше відбулося розведення військ у Станиці Луганській і розпочалося в Золотому.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Розведення військ Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ Операція Об'єднаних сил
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