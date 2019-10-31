Разведение войск на Донбассе: очередные взрывы и обстрелы произошли в районе Петровского
29 октября во время мониторинга ситуации на Донбассе наблюдатели ОБСЕ слышали выстрелы и взрывы в районе Петровского. Это последний населенный пункт, где должно состояться разведение сил и средств со стороны обеих сторон конфликта.
Как говорится в ежедневном отчете ОБСЕ, наблюдатели осуществляли патрулирование ориентировочно в 2 километрах к северу от Петровского. Здесь они услышали выстрелы и очереди из стрелкового оружия. По данным СММ ОБСЕ, выстрелы происходили примерно за 2 – 4 км к юго-западу от Петровского – по оценке, в пределах участка разведения.
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Кроме того, во время мониторинга этой же позиции примерно в 2 километрах северо-восточнее Богдановки (41 километр к юго-западу от Донецка) наблюдатели услышали:
- 42 выстрела;
- очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета,
- 8 взрывов неопределенного происхождения.
В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили, что выстрелы и взрывы вблизи Богдановки происходили вне участка разведения, но в пределах 5 км от ее края.
Где фиксировали нарушения наблюдатели ОБСЕ: карта
Заметим, что в районе Петровского наблюдатели ОБСЕ фиксировали обстрелы и взрывы также и 28 октября, правда все эти случаи произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 километров от ее края.
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Что известно о разведении сил и средств в Петровском:
- по словам президента Владимира Зеленского, стартовать оно должно 4 ноября;
- его уже согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске;
- разведение сил в Петровском будет происходить в пределах минских соглашений и является еще одним толчком ко встрече в "нормандском формате";
- в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
- разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.
- ранее произошло разведение войск в Станице Луганской и началось в Золотом.