Разведение войск на Донбассе: очередные взрывы и обстрелы произошли в районе Петровского

29 октября во время мониторинга ситуации на Донбассе наблюдатели ОБСЕ слышали выстрелы и взрывы в районе Петровского. Это последний населенный пункт, где должно состояться разведение сил и средств со стороны обеих сторон конфликта.

Как говорится в ежедневном отчете ОБСЕ, наблюдатели осуществляли патрулирование ориентировочно в 2 километрах к северу от Петровского. Здесь они услышали выстрелы и очереди из стрелкового оружия. По данным СММ ОБСЕ, выстрелы происходили примерно за 2 – 4 км к юго-западу от Петровского – по оценке, в пределах участка разведения.

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Кроме того, во время мониторинга этой же позиции примерно в 2 километрах северо-восточнее Богдановки (41 километр к юго-западу от Донецка) наблюдатели услышали:

42 выстрела;

очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета,

8 взрывов неопределенного происхождения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили, что выстрелы и взрывы вблизи Богдановки происходили вне участка разведения, но в пределах 5 км от ее края​.



Где фиксировали нарушения наблюдатели ОБСЕ: карта

Заметим, что в районе Петровского наблюдатели ОБСЕ фиксировали обстрелы и взрывы также и 28 октября, правда все эти случаи произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 километров от ее края.

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Что известно о разведении сил и средств в Петровском: