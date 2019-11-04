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      Готовність бойовиків почати розведення в районі Петрівського – це провокація, – СЦКК

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      Бажання бойовиків почати розведення сил у районі Петрівського є це провокацією, заявила українська сторона
      Бажання бойовиків почати розведення сил у районі Петрівського є це провокацією, заявила українська сторона / stopcor.org

      Інформація про готовність проросійських бойовиків на Донбасі розпочати 4 листопада неузгоджене розведення військ у районі Петрівського на Донеччині є провокацією. Про таку готовність окупантів напередодні повідомила низка ЗМІ.

      Так, у відповідних повідомленнях мовилося, що окупаційна влада готова почати 4 листопада розведення сил у Петрівському і запустити для старту сигнальну ракету о 12:00. Українська сторона Спільного центру з контролю і координації наголосила, що це є "нічим іншим як черговою провокацією".

      Читайте також: Розведення військ у районі Золотого офіційно завершилося: що буде далі

      "Видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань у форматі Тристоронньої контактної групи по встановленню сталого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін", – мовиться у повідомленні української сторони СЦКК на фейсбук-сторінці штабу Операції Об’єднаних сил.

      За даними звіту місії ОБСЄ від 31 жовтня, останнім порушення режиму припинення вогню в межах ділянки "Петрівське" зафіксоване 30 жовтня. Умовою початку розведення сил є затвердження місією ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом 7 діб.

      1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк підтвердив, що планувалося саме 4 листопада розпочати розведення сил і засобів у Петрівському. Але дату доведеться змінити, адже проросійські бойовики обстріляли Петрівське 30 жовтня.

      Що відомо про розведення військ у Петрівському?

      • Розведення військ мало стартувати 4 листопада за умови відсутності протягом 7 діб обстрілів у цьому районі;
      • розведення сил у Петрівському відбуватиметься у межах мінських угод і кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі;
      • за умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      карта розведення військ на Донбасі розведення сил Золоте Петрівське мапа

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Розведення військ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Окуповані території Проросійські бойовики
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