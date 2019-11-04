Готовність бойовиків почати розведення в районі Петрівського – це провокація, – СЦКК

Інформація про готовність проросійських бойовиків на Донбасі розпочати 4 листопада неузгоджене розведення військ у районі Петрівського на Донеччині є провокацією. Про таку готовність окупантів напередодні повідомила низка ЗМІ.

Так, у відповідних повідомленнях мовилося, що окупаційна влада готова почати 4 листопада розведення сил у Петрівському і запустити для старту сигнальну ракету о 12:00. Українська сторона Спільного центру з контролю і координації наголосила, що це є "нічим іншим як черговою провокацією".

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"Видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань у форматі Тристоронньої контактної групи по встановленню сталого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін", – мовиться у повідомленні української сторони СЦКК на фейсбук-сторінці штабу Операції Об’єднаних сил.

За даними звіту місії ОБСЄ від 31 жовтня, останнім порушення режиму припинення вогню в межах ділянки "Петрівське" зафіксоване 30 жовтня. Умовою початку розведення сил є затвердження місією ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом 7 діб.

1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк підтвердив, що планувалося саме 4 листопада розпочати розведення сил і засобів у Петрівському. Але дату доведеться змінити, адже проросійські бойовики обстріляли Петрівське 30 жовтня.

Що відомо про розведення військ у Петрівському?