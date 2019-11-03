Розведення військ у районі Золотого офіційно завершилося: що буде далі

Розведення сил і засобів на ділянці навколо Золотого-4 завершили. Цю інформацію вже підтвердили в ОБСЄ.

За інформацією пресцентру Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 1 листопада до них надійшло повідомлення від проросійських бойовиків, що ті завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Золотого.

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2 листопада місія отримала аналогічну ноту вже від Міністерства закордонних справ України. У документі мовиться, що українські військові також завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Золотого.

У місії додають, що у вербальних нотах Міністерства закордонних справ України та в листі від збройних формувань також було викладено повідомлення про готовність розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення. Розпочатися він має згідно з узгодженим план-графіком

Крім того, сторони надали вихідну інформацію та географічні координати вищезазначених фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення.

Як українська сторона, так і бойовики надіслали свої повідомлення згідно з планом-графіком, який 1 жовтня узгодила Тристоронньою контактна група. Він регламентує заходи з відведення сил і засобів, демонтажу фортифікаційних споруд і розмінування на ділянках розведення.

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Місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці розведення у районі Золотого невдовзі після 12:00 (за східноєвропейським часом) 29 жовтня, коли військовослужбовці Збройних сил України і члени збройних формувань разом зі своєю зброєю почали залишати свої позиції та виходити за межі ділянки розведення. Команди СММ були присутніми впродовж усього процесу розведення в наступні дні,

– резюмували представники ОБСЄ.

Зауважимо, що у Золотому триває "жовтий" пропускний режим. Як пояснили у командуванні Об'єднаних сил, до цього заходи безпеки тут були недостатніми. Скасувати його мали б 3 листопада.

Раніше про завершення дзеркального розведення військ у Золотому повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Крім того, розведення військ відбулося й у сусідній Катеринівці – у результаті понад 20 військових вже перемістилися на нові позиції. Сьогодні як Золоте, так і Катеринівка перебуваюить повністю під контролем Міністертсва внутрішніх справ.

Що відомо про розведення військ у Золотому:

воно стартувало о 12:00 29 жовтня.;

внаслідок розведення обидві сторони конфлікту відійшли на один кілометр від позицій;

внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;

після розведення упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;

наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському.



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