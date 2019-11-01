15:18
1 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, 31 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, 31 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Юрій Бутусов
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Юрій Бутусов

      Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте

      185
      Тактической обстановка в поселках Катериновка и поселке Золотое-4
      Тактической обстановка в поселках Катериновка и поселке Золотое-4 / Фото из открытых источников

      В близи Золотого Луганской продолжается процесс разведения войск и техники. Даже несмотря на зафиксированные военными обстрелы, которые не замечает ОБСЕ.

      Источники Цензор.нет в ОБСЕ сообщили о тактической обстановке в поселках Катериновка и поселке Золотое-4, которые частично находятся в зоне разведения войск близ Золотого.

      Важно! Оккупанты обстреляли Донбасс: есть раненые

      Карта тактической обстановки с обяснениями
      Карта тактической обстановки с объяснениями / Графика Цензор.нет

      Итак, на карте розовым цветом выделен участок разведения войск. Это участок номер 2, в который попадает большая часть села Катериновка и небольшая часть поселка Золотое-4. Разведение касается только этой части территории, шириной примерно в 2 километра, все другие позиции остаются неизменными, сохраняется полный огневой контроль с флангов.

      На участке пунктиром выделена линия расположения передовых подразделений 72-й механизированной бригады, с этой линии две зеленых стрелки в наш тыл – это обозначение отхода наших подразделений на две господствующие высоты, примерно на 400-500 метров назад. Сплошные синие линии – это линии, где ВСУ располагаются сейчас. Под нашим контролем – ключевые тактические высоты, которые позволяют ВСУ контролировать оставленные позиции. Однако военнослужащие Украины остаются в самой Катериновке, там где ушла пехота. Военнослужащие Нацгвардии, сотрудники полиции, "скорая помощь" – неотлучно дежурят в поселке. В поселке работает школа, которую посетил президент. Никакие российские банды зайти в поселок не могут. В поселке сохраняется пост добровольцев Нацкорпуса, который своими глазами наблюдает обстановку. На мосту на линии разграничения стоит поставленная украинцами машина – кунг, в ней постоянно дежурит патруль СЦКК. Работает регулярно в поселке и наша разведка. У противника нет шансов, чтобы зайти на оставленные позиции ВСУ незамеченным.

      Справа от Катериновки – поселок Золотое-4. Он формально вне зоны разведения и, как видно, в основном занят противником. ВСУ контролируют небольшую часть этого поселка. На этом участке регулярно продолжаются перестрелки. В интернете есть видео, как группа "К-2" из 54-й бригады ведет ответный огонь по огневым точкам россиян в заброшенных домах Золотое-4. Наемники стреляют, провоцируют, наши отвечают, но вперед не идут. Там короткие дистанции, перестрелки иногда идут на дистанции до 100 метров. Именно из этого поселка россияне нарушают перемирие, отсюда иногда стреляют и по Катериновке. Поэтому когда добровольцы сообщали об обстрелах – они говорили правду. Стрельба вокруг зоны разведения продолжается, и прилеты из стрелкового оружия случаются, выстрелы слышно.

      Беспокойство гражданского общества вполне обоснованно, наши военные также полностью разделяют озабоченность по поводу отхода на любое расстояние любых наших подразделений, и понимают ответственность за жизни жителей в зоне разведения, за жизни наших бойцов.

      Однако командование 72-й бригады ВСУ полностью контролирует обстановку в зоне разведения войск.

      Читайте также: Москва не хочет мира: США раскритиковали Россию

      blog_ava
      Як автоматизувати процеси в компанії та зробити бізнес успішнішим?
      сьогодні
      10103
      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Війна на Донбасі Розведення військ Ситуація у Золотому
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      сьогодні , 15:00 Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      Юрій Бутусов 187
      IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку
      сьогодні , 14:46 IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку
      5154
      Що зміниться в листопаді: подорожчання газу, е-посвідчення водія та нові правила для нардепів
      сьогодні , 14:30 Що зміниться в листопаді: подорожчання газу, е-посвідчення водія та нові правила для нардепів
      Ірина Кошанська 524
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 14:01 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 3058
      Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
      сьогодні , 13:02 Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
      Олена Кандяк 274
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук