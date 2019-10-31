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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      У Катеринівці відбулося розведення військ: бійці ЗСУ відійшли на нові позиції

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      У Катеринівці вже відбулося розведення військ, яке тривало три дні. Ця ділянка називається зоною відведення №2. За повідомленням ООС, понад 20 військових вже перемістилися на нові позиції. Сама Катеринівка наразі знаходиться у так званій "сірій зоні", там цілодобово патрулюють українські поліцейські.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст "Радіо Свободи" Мар’ян Кушнір, якому вдалося потрапити в зону розведення.

      Важливо! Розведення військ на Донбасі: чергові вибухи та обстріли пролунали у районі Петрівського

      Як відбулося розведення сил у Катеринівці?

      За його словами, у Катеринівці біля КПВВ перебувало чимало українських військових, які спостерігали за процесом розведення. Техніки журналіст там не побачив. Також в Катеринівці присутні щонайменше 10 автомобілів ОБСЄ, представники Місії працюють із дронами. Близько шести екіпажів ОБСЄ поїхали на непідконтрольну Києву територію.

      Що кажуть місцеві мешканці?

      Кореспондент зазначив, що деякі з мешканців Катеринівки не хотіли розведення, тому що вони не розуміли, як це – бути в "сірій зоні", адже Катеринівка там вже була до 2017 року, після чого туди зайшли українські військові і налагодили комунікацію.

      "На сьогодні люди не розуміють, що буде далі, і як все відбуватиметься. А в Золотому-4, яке межує з Катеринівкою, місцеві зізналися, що бояться, чи не зайдуть туди російські бойовики. Адже їх ніхто не інформує. Поліцейські наголошують, що продовжать контролювати територію", – розповів журналіст.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про розведення сил і засобів у Петрівському:

      • за словами президента Володимира Зеленського, стартувати воно має 4 листопада;
      • його вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську;
      • розведення сил у Петрівському відбуватиметься у межах мінських угод і ще одним поштовхом до зустрічі у "нормандському форматі";
      • внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.
      • раніше відбулося розведення військ у Станиці Луганській і розпочалося в Золотому.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Розведення військ Україна – Росія Ситуація у Золотому
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