Как происходит разведение войск в Катериновке и что говорят местные
Возле Золотого-4 в Катериновке продолжается разведение войск. Этот участок называется зоной отвода №2 – это единственная зона, где сегодня действительно происходит разведение.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист "Радио Свободы" Марьян Кушнир, которому удалось попасть в зону разведения.
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Что происходит в Катериновке?
По его словам, в Катериновке возле КПВВ находится много украинских военных, которые наблюдают за процессом разведения. Техники журналист там не увидел. Также в Катериновке присутствуют по меньшей мере 10 автомобилей ОБСЕ, представители Миссии работают с дронами. Около шести экипажей ОБСЕ поехали на неподконтрольную Киеву территорию.
Что говорят местные жители?
Корреспондент отметил, что некоторые из жителей Катериновки не хотят разведения, потому что они не понимают, как это – быть в серой зоне, ведь Катериновка там уже была до 2017 года, после чего туда зашли украинские военные и наладили коммуникацию.
"На сегодня люди не понимают, что будет дальше, и как все будет происходить. А в Золотом-4, которое граничит с Катериновкой, местные признались, что боятся, не зайдут ли туда российские боевики. Потому что их никто не информирует. Полицейские отмечают, что продолжат контролировать территорию", – рассказал журналист.
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Что известно о разведении сил и средств в Петровском:
- по словам президента Владимира Зеленского, стартовать оно должно 4 ноября;
- его уже согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске;
- разведение сил в Петровском будет происходить в рамках минских соглашений и станет еще одним толчком ко встрече в "нормандском формате";
- вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
- разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.
- ранее состоялось разведение войск в Станице Луганской и началось в Золотом.