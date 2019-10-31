Как происходит разведение войск в Катериновке и что говорят местные

Возле Золотого-4 в Катериновке продолжается разведение войск. Этот участок называется зоной отвода №2 – это единственная зона, где сегодня действительно происходит разведение.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист "Радио Свободы" Марьян Кушнир, которому удалось попасть в зону разведения.

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Что происходит в Катериновке?

По его словам, в Катериновке возле КПВВ находится много украинских военных, которые наблюдают за процессом разведения. Техники журналист там не увидел. Также в Катериновке присутствуют по меньшей мере 10 автомобилей ОБСЕ, представители Миссии работают с дронами. Около шести экипажей ОБСЕ поехали на неподконтрольную Киеву территорию.

Что говорят местные жители?

Корреспондент отметил, что некоторые из жителей Катериновки не хотят разведения, потому что они не понимают, как это – быть в серой зоне, ведь Катериновка там уже была до 2017 года, после чего туда зашли украинские военные и наладили коммуникацию.

"На сегодня люди не понимают, что будет дальше, и как все будет происходить. А в Золотом-4, которое граничит с Катериновкой, местные признались, что боятся, не зайдут ли туда российские боевики. Потому что их никто не информирует. Полицейские отмечают, что продолжат контролировать территорию", – рассказал журналист.



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