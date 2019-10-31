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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Как происходит разведение войск в Катериновке и что говорят местные

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      Возле Золотого-4 в Катериновке продолжается разведение войск. Этот участок называется зоной отвода №2 – это единственная зона, где сегодня действительно происходит разведение.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист "Радио Свободы" Марьян Кушнир, которому удалось попасть в зону разведения.

      Важно! Разведение войск на Донбассе: очередные взрывы и обстрелы произошли в районе Петровского

      Что происходит в Катериновке?

      По его словам, в Катериновке возле КПВВ находится много украинских военных, которые наблюдают за процессом разведения. Техники журналист там не увидел. Также в Катериновке присутствуют по меньшей мере 10 автомобилей ОБСЕ, представители Миссии работают с дронами. Около шести экипажей ОБСЕ поехали на неподконтрольную Киеву территорию.

      Что говорят местные жители?

      Корреспондент отметил, что некоторые из жителей Катериновки не хотят разведения, потому что они не понимают, как это – быть в серой зоне, ведь Катериновка там уже была до 2017 года, после чего туда зашли украинские военные и наладили коммуникацию.

      "На сегодня люди не понимают, что будет дальше, и как все будет происходить. А в Золотом-4, которое граничит с Катериновкой, местные признались, что боятся, не зайдут ли туда российские боевики. Потому что их никто не информирует. Полицейские отмечают, что продолжат контролировать территорию", – рассказал журналист.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      Что известно о разведении сил и средств в Петровском:

      • по словам президента Владимира Зеленского, стартовать оно должно 4 ноября;
      • его уже согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске;
      • разведение сил в Петровском будет происходить в рамках минских соглашений и станет еще одним толчком ко встрече в "нормандском формате";
      • вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.
      • ранее состоялось разведение войск в Станице Луганской и началось в Золотом.
      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Разведение войск Ситуация в Золотом Украина – Россия Война на Донбассе
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