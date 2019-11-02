Які позиції зайняли українські військові після розведення військ у Золотому

Золоте нарешті відкрили для журналістів. Нагадаємо, 1 листопада там повністю завершилось розведення військ, на цей час ділянку закрили для всіх сторонніх, зокрема і для преси. І от нарешті українське військове командування вирішило показати позиції, на які відійшли наші армійці.

Спеціальний кореспондент "Радіо Свобода" у прямому ефірі 24 каналу розповів, що бачив як облаштовані позиції українських військових, які ще раніше підготували інженерні війська.

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Наразі наші захисники перебувають поблизу КПВВ, там вони облаштували і окопи, і бліндажі. Окрім того, керівник оперативно-технічного угрупування "Північ" Олег Мікац сказав, що українські військові розташувалися на вигідних позиціях.

Вони готові у будь-яку хвилину повернутися на попередні позиції, якщо буде така необхідність. На цьому етапі бійці облаштовують нові позиції, займають оборонні місця,

– повідомив журналіст.

Олег Мікац також пояснив, для чого був введений "жовтий" режим. Він зазначив, що це було пов'язано з розведенням сил та засобів. Ймовірно, з 4 листопада "жовтий" режим буде припинений.

Що передбачає "жовтий" режим? У районі проведення операції Об'єднаних сил військові та правоохоронці мають спеціальні повноваження на певний період часу. Відтепер люди, які перебувають у зоні ООС повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, а військові та поліцейські можуть оглядати особисті речі та авто осіб у зоні ООС.