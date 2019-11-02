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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Які позиції зайняли українські військові після розведення військ у Золотому

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      Золоте нарешті відкрили для журналістів. Нагадаємо, 1 листопада там повністю завершилось розведення військ, на цей час ділянку закрили для всіх сторонніх, зокрема і для преси. І от нарешті українське військове командування вирішило показати позиції, на які відійшли наші армійці.

      Спеціальний кореспондент "Радіо Свобода" у прямому ефірі 24 каналу розповів, що бачив як облаштовані позиції українських військових, які ще раніше підготували інженерні війська.

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      Наразі наші захисники перебувають поблизу КПВВ, там вони облаштували і окопи, і бліндажі. Окрім того, керівник оперативно-технічного угрупування "Північ" Олег Мікац сказав, що українські військові розташувалися на вигідних позиціях

      Вони готові у будь-яку хвилину повернутися на попередні позиції, якщо буде така необхідність. На цьому етапі бійці облаштовують нові позиції, займають оборонні місця,
      – повідомив журналіст.

      Олег Мікац також пояснив, для чого був введений "жовтий" режим. Він зазначив, що це було пов'язано з розведенням сил та засобів. Ймовірно, з 4 листопада "жовтий" режим буде припинений. 

      Що передбачає "жовтий" режим? У районі проведення операції Об'єднаних сил військові та правоохоронці мають спеціальні повноваження на певний період часу. Відтепер люди, які перебувають у зоні ООС повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, а військові та поліцейські можуть оглядати особисті речі та авто осіб у зоні ООС.

      Що відомо про розведення військ у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.


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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Розведення військ Війна на Донбасі Війна Україна – Росія ОБСЄ
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