Які позиції зайняли українські військові після розведення військ у Золотому
Золоте нарешті відкрили для журналістів. Нагадаємо, 1 листопада там повністю завершилось розведення військ, на цей час ділянку закрили для всіх сторонніх, зокрема і для преси. І от нарешті українське військове командування вирішило показати позиції, на які відійшли наші армійці.
Спеціальний кореспондент "Радіо Свобода" у прямому ефірі 24 каналу розповів, що бачив як облаштовані позиції українських військових, які ще раніше підготували інженерні війська.
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Наразі наші захисники перебувають поблизу КПВВ, там вони облаштували і окопи, і бліндажі. Окрім того, керівник оперативно-технічного угрупування "Північ" Олег Мікац сказав, що українські військові розташувалися на вигідних позиціях.
Вони готові у будь-яку хвилину повернутися на попередні позиції, якщо буде така необхідність. На цьому етапі бійці облаштовують нові позиції, займають оборонні місця,
– повідомив журналіст.
Олег Мікац також пояснив, для чого був введений "жовтий" режим. Він зазначив, що це було пов'язано з розведенням сил та засобів. Ймовірно, з 4 листопада "жовтий" режим буде припинений.
Що передбачає "жовтий" режим? У районі проведення операції Об'єднаних сил військові та правоохоронці мають спеціальні повноваження на певний період часу. Відтепер люди, які перебувають у зоні ООС повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, а військові та поліцейські можуть оглядати особисті речі та авто осіб у зоні ООС.
Що відомо про розведення військ у Золотому:
- розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу