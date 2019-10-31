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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Ветерани поїхали із Золотого, залишилися хіба 10 добровольців, – НПУ

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      Ветерани у Золотому на Донбасі
      Ветерани у Золотому на Донбасі / novynarnia.com

      Майже всі добровольці-ветерани, які перебували у Золотому, станом на 31 жовтня вже поїхали звідти. У населеному пункті в зоні розведення військ залишилися лише 10 людей.

      Про це заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, пише Hromadske.

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      За його словами, зараз у Золотому – приблизно 10 волонтерів-ветеранів, причому без зброї. Начебто зброю вони вивезли у супроводі поліції.

      Ці волонтери і є ветерани, зараз вони допомагають місцевим мешканцям: наприклад, замовляють волонтерську потребу для цих населених пунктів, роздають її. Зараз вони роблять волонтерську справу,
      – пояснив Троян.

      І додав, що "військові виконують свої завдання, а Нацполіція – свої", тож позаштатних ситуацій не було.

      Розведення військ у Золотому запланували здійснити протягом 30 днів від старту – 29 жовтня.

      Розведення
      Розведення військ / Інфографіка 24 каналу

      26 жовтня Володимир Зеленський приїхав у селище Золоте до добровольців та ветеранів, які приїхали туди на знак протесту проти відведення українських військ. Детальніше про це та про ситуацію з Золотому – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Ситуація у Золотому Розведення військ Поліція Збройні сили України
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