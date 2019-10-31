Ветерани поїхали із Золотого, залишилися хіба 10 добровольців, – НПУ

Майже всі добровольці-ветерани, які перебували у Золотому, станом на 31 жовтня вже поїхали звідти. У населеному пункті в зоні розведення військ залишилися лише 10 людей.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, пише Hromadske.

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За його словами, зараз у Золотому – приблизно 10 волонтерів-ветеранів, причому без зброї. Начебто зброю вони вивезли у супроводі поліції.

Ці волонтери і є ветерани, зараз вони допомагають місцевим мешканцям: наприклад, замовляють волонтерську потребу для цих населених пунктів, роздають її. Зараз вони роблять волонтерську справу,

– пояснив Троян.

І додав, що "військові виконують свої завдання, а Нацполіція – свої", тож позаштатних ситуацій не було.

Розведення військ у Золотому запланували здійснити протягом 30 днів від старту – 29 жовтня.



Розведення військ / Інфографіка 24 каналу

26 жовтня Володимир Зеленський приїхав у селище Золоте до добровольців та ветеранів, які приїхали туди на знак протесту проти відведення українських військ. Детальніше про це та про ситуацію з Золотому – читайте у матеріалах 24 каналу.