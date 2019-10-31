Ветераны уехали из Золотого, остались только 10 добровольцев, – НПУ

Почти все добровольцы-ветераны, которые находились в Золотом, по состоянию на 31 октября уже уехали оттуда. В населенном пункте в зоне разведения войск остались только 10 человек.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, пишет Hromadske.

Читайте также: В Катериновке произошло разведения войск: бойцы ВСУ отошли на новые позиции

По его словам, сейчас в Золотом – примерно 10 волонтеров-ветеранов, причем без оружия. Будто бы оружие они вывезли в сопровождении полиции.

Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям: например, заказывают волонтерскую помощь для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они занимаются волонтерским делом,

– пояснил Троян.

И добавил, что "военные выполняют свои задачи, а Нацполиция – свои", и внештатных ситуаций не было.

Разведение войск в Золотом запланировали осуществить в течение 30 дней со старта – 29 октября.

Разведение войск / Инфографика 24 канала

26 октября Владимир Зеленский приехал в поселок Золотое к добровольцам и ветеранам, которые приехали туда в знак протеста против отвода украинских войск. Подробнее об этом и о ситуации в Золотом – читайте в материалах 24 канала.