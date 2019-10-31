22:57
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, сегодня
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Ветераны уехали из Золотого, остались только 10 добровольцев, – НПУ

      203 Читати новину українською
      Ветераны в Золотом на Донбассе
      Ветераны в Золотом на Донбассе / novynarnia.com

      Почти все добровольцы-ветераны, которые находились в Золотом, по состоянию на 31 октября уже уехали оттуда. В населенном пункте в зоне разведения войск остались только 10 человек.

      Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, пишет Hromadske.

      Читайте также: В Катериновке произошло разведения войск: бойцы ВСУ отошли на новые позиции

      По его словам, сейчас в Золотом – примерно 10 волонтеров-ветеранов, причем без оружия. Будто бы оружие они вывезли в сопровождении полиции.

      Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям: например, заказывают волонтерскую помощь для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они занимаются волонтерским делом,
      – пояснил Троян.

      И добавил, что "военные выполняют свои задачи, а Нацполиция – свои", и внештатных ситуаций не было.

      Разведение войск в Золотом запланировали осуществить в течение 30 дней со старта – 29 октября.

      РозведенняРазведение войск / Инфографика 24 канала

      26 октября Владимир Зеленский приехал в поселок Золотое к добровольцам и ветеранам, которые приехали туда в знак протеста против отвода украинских войск. Подробнее об этом и о ситуации в Золотом – читайте в материалах 24 канала.

      blog_ava
      Остроумные и оригинальные идеи на Хэллоуин, которые может повторить каждый
      сегодня
      2181
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Полиция Разведение войск Ситуация в Золотом Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      сегодня , 22:30 Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      Ірина Кошанська 69
      Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      сегодня , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 139
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      сегодня , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 44
      Что даст Украине членство в НАТО?
      сегодня , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 164
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      сегодня , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 315
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук