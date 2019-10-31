Ветераны уехали из Золотого, остались только 10 добровольцев, – НПУ
Почти все добровольцы-ветераны, которые находились в Золотом, по состоянию на 31 октября уже уехали оттуда. В населенном пункте в зоне разведения войск остались только 10 человек.
Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, пишет Hromadske.
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По его словам, сейчас в Золотом – примерно 10 волонтеров-ветеранов, причем без оружия. Будто бы оружие они вывезли в сопровождении полиции.
Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям: например, заказывают волонтерскую помощь для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они занимаются волонтерским делом,
– пояснил Троян.
И добавил, что "военные выполняют свои задачи, а Нацполиция – свои", и внештатных ситуаций не было.
Разведение войск в Золотом запланировали осуществить в течение 30 дней со старта – 29 октября.
Разведение войск / Инфографика 24 канала
26 октября Владимир Зеленский приехал в поселок Золотое к добровольцам и ветеранам, которые приехали туда в знак протеста против отвода украинских войск. Подробнее об этом и о ситуации в Золотом – читайте в материалах 24 канала.