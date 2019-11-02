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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У Золотому пройде виїзне засідання комітету з нацбезпеки, – Арахамія

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      Арахамія повідомив, що у Золотому пройде засідання комітету з нацбезпеки
      Арахамія повідомив, що у Золотому пройде засідання комітету з нацбезпеки / liga.net

      Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проведе виїзне засідання у Золотому на Луганщині. Воно відбудеться 5 листопада у рамках підтвердження розведення сил в селищі.

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" відзначив, що на засідання поїдуть усі члени комітету.

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      "У нас у вівторок (5 листопада, – 24 канал) буде засідання нашого комітету в Золотому. Ми беремо весь комітет з національної безпеки і оборони", – наголосив депутат.

      За його словами, наразі у Золотому достатньо сил правоохоронців, аби забезпечити безпеку та спокій на вулицях.

      Арахамія, коментуючи застереження, що ситуація з розведення військ у Золотому може призвести до втрати територій, нагадав про успішне і спокійне розведення у Станиці Луганській.

      Якщо ви поїде і опитаєте людей у Станиці Луганській, – вони щасливі, що це сталося. У нас є перший успішний прецедент, відповідно велика вірогідність того, що другий прецедент (розведення сил у Золотому, – 24 канал) буде також успішним,
      – наголосив він.

      Водночас, депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук відзначила, що члени комітету з нацбезпеки під час виїздного засідання у Золотому зможуть побачити, як пройшло розведення, та провести його верифікацію.

      Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки очолює Олександр Завітневич ("Слуга народу"). До нього входять такі нардепи: Михайло Забродський, Мар'яна Безугла, Юрій Мисягін, Роман Костенко, Ірина Верещук, Ігор Копитін, Давид Арахамія та Максим Березін.

      Що треба знати про розведення військ у Золотому:

      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • військові ЗСУ мають право знову зайняти свої позиції у разі відновлення обстрілів ділянок розведення з боку окупантів;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Ситуація у Золотому Розведення військ Давид Арахамія Верховна Рада
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