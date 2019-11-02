У Золотому пройде виїзне засідання комітету з нацбезпеки, – Арахамія

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проведе виїзне засідання у Золотому на Луганщині. Воно відбудеться 5 листопада у рамках підтвердження розведення сил в селищі.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" відзначив, що на засідання поїдуть усі члени комітету.

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"У нас у вівторок (5 листопада, – 24 канал) буде засідання нашого комітету в Золотому. Ми беремо весь комітет з національної безпеки і оборони", – наголосив депутат.

За його словами, наразі у Золотому достатньо сил правоохоронців, аби забезпечити безпеку та спокій на вулицях.

Арахамія, коментуючи застереження, що ситуація з розведення військ у Золотому може призвести до втрати територій, нагадав про успішне і спокійне розведення у Станиці Луганській.

Якщо ви поїде і опитаєте людей у Станиці Луганській, – вони щасливі, що це сталося. У нас є перший успішний прецедент, відповідно велика вірогідність того, що другий прецедент (розведення сил у Золотому, – 24 канал) буде також успішним,

– наголосив він.

Водночас, депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук відзначила, що члени комітету з нацбезпеки під час виїздного засідання у Золотому зможуть побачити, як пройшло розведення, та провести його верифікацію.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки очолює Олександр Завітневич ("Слуга народу"). До нього входять такі нардепи: Михайло Забродський, Мар'яна Безугла, Юрій Мисягін, Роман Костенко, Ірина Верещук, Ігор Копитін, Давид Арахамія та Максим Березін.

Що треба знати про розведення військ у Золотому:

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

військові ЗСУ мають право знову зайняти свої позиції у разі відновлення обстрілів ділянок розведення з боку окупантів;

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.



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