Етап дзеркального розведення військ у Золотому завершився, – ООС

У районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершився етап дзеркального розведення сил і засобів з обох сторін. Спостерігачі ОБСЄ з використанням безпілотників перевірили виконання умов розведення та підтвердили його.

Про це повідомив у фейсбуці пресцентр Об'єднаних сил.

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Загалом впродовж 1 листопада ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. На щастя, втрат у ЗСУ внаслідок обстрілів – немає.

Попри це, штаб ООС повідомив, що "завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів".

У разі загрози життю та здоров'ю бійців, загрози захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп Об'єднані сили дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,

– наголосили в ООС.

За інформацією української розвідки, у жовтні 2019 року втрати незаконних збройних формувань противника склали 96 осіб, з них відомо про 33 убитих.



Розведення військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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