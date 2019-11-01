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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Етап дзеркального розведення військ у Золотому завершився, – ООС

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      Розведення військ у Золотому-4
      Розведення військ у Золотому-4 / Пресцентр ООС

      У районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершився етап дзеркального розведення сил і засобів з обох сторін. Спостерігачі ОБСЄ з використанням безпілотників перевірили виконання умов розведення та підтвердили його.

      Про це повідомив у фейсбуці пресцентр Об'єднаних сил.

      Нагадаємо: Розведення в Золотому майже завершене, МВС все контролює, – Загороднюк

      Загалом впродовж 1 листопада ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. На щастя, втрат у ЗСУ внаслідок обстрілів – немає. 

      Попри це, штаб ООС повідомив, що "завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів".

      У разі загрози життю та здоров'ю бійців, загрози захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп Об'єднані сили дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,
      – наголосили в ООС.

      За інформацією української розвідки, у жовтні 2019 року втрати незаконних збройних формувань противника склали 96 осіб, з них відомо про 33 убитих.

      ООС
      Розведення військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Читайте також: Дату розведення військ у Петрівському переглянуть, – Загороднюк

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Розведення військ Ситуація у Золотому
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