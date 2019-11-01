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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Этап зеркального разведения войск в Золотом завершился, – ООС

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      Разведение войск в Золотом-4
      Разведение войск в Золотом-4 / Пресс-центр ООС

      В районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершился этап зеркального разведения сил и средств с обеих сторон. Наблюдатели ОБСЕ с использованием беспилотников проверили выполнение условий разведения и подтвердили его.

      Об этом сообщил в фейсбуке пресс-центр Объединенных сил.

      Напомним: Разведение в Золотом почти завершено, МВД все контролирует, – Загороднюк

      Всего в течение 1 ноября враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. К счастью, потерь в ВСУ вследствие обстрелов – нет.

      Несмотря на это, штаб ООС сообщил, что "завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий".

      В случае угрозы жизни и здоровью бойцов, угрозы захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп Объединенные силы дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику,
      – отметили в ООС.

      По информации украинской разведки, в октябре 2019 потери незаконных вооруженных формирований противника составили 96 человек, из них известно о 33 убитых.

      ООС
      Разведение войск на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Читайте также: Дату разведения войск в Петровском пересмотрят, – Загороднюк

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Ситуация в Золотом Разведение войск Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
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