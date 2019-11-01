Этап зеркального разведения войск в Золотом завершился, – ООС
В районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершился этап зеркального разведения сил и средств с обеих сторон. Наблюдатели ОБСЕ с использованием беспилотников проверили выполнение условий разведения и подтвердили его.
Об этом сообщил в фейсбуке пресс-центр Объединенных сил.
Напомним: Разведение в Золотом почти завершено, МВД все контролирует, – Загороднюк
Всего в течение 1 ноября враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. К счастью, потерь в ВСУ вследствие обстрелов – нет.
Несмотря на это, штаб ООС сообщил, что "завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий".
В случае угрозы жизни и здоровью бойцов, угрозы захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп Объединенные силы дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику,
– отметили в ООС.
По информации украинской разведки, в октябре 2019 потери незаконных вооруженных формирований противника составили 96 человек, из них известно о 33 убитых.
Разведение войск на Донбассе / Инфографика 24 канала
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