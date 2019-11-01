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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Розведення в Золотому майже завершене, МВС все контролює, – Загороднюк

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      Розведення практично завершене, – Загороднюк розповів про ситуацію в Золотому
      Розведення практично завершене, – Загороднюк розповів про ситуацію в Золотому / Міноборони

      Розведення сил і засобів в районі Золотого-4 на Луганщині вже практично завершили. Територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ України.

      Ситуацію в ділянці розведення прокоментував міністр оборони Андрій Загороднюк під час брифінгу 1 листопада. 

      Важливо: Дату розведення військ у Петрівському переглянуть, – Загороднюк

      Процес розпочався 29 жовтня і мав тривати 3 дні. 

      Зараз вже практично воно завершене і повністю територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ,
      – сказав Загороднюк.

      Зазначимо, у районі проведення ООС ввели режим "жовтий". Військові та правоохоронці мають на цей період спеціальні повноваження. Командування операції Об’єднаних сил вважає недостатніми заходи безпеки, що діють у зоні бойових дій на Донеччині та Луганщині, тому їх вирішили посилити.

      Що треба знати про розведення військ у Золотому:

      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      розведення сил на донбасі
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Міністерство внутрішніх справ Ситуація у Золотому Розведення військ
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