Розведення в Золотому майже завершене, МВС все контролює, – Загороднюк

Розведення сил і засобів в районі Золотого-4 на Луганщині вже практично завершили. Територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ України.

Ситуацію в ділянці розведення прокоментував міністр оборони Андрій Загороднюк під час брифінгу 1 листопада.

Важливо: Дату розведення військ у Петрівському переглянуть, – Загороднюк

Процес розпочався 29 жовтня і мав тривати 3 дні.

Зараз вже практично воно завершене і повністю територія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ,

– сказав Загороднюк.

Зазначимо, у районі проведення ООС ввели режим "жовтий". Військові та правоохоронці мають на цей період спеціальні повноваження. Командування операції Об’єднаних сил вважає недостатніми заходи безпеки, що діють у зоні бойових дій на Донеччині та Луганщині, тому їх вирішили посилити.

Що треба знати про розведення військ у Золотому:

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу