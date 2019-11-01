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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Разведение в Золотом почти завершено, МВД все контролирует, – Загороднюк

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      Разведение практически завершено, – Загороднюк рассказал о ситуации в Золотом
      Разведение практически завершено, – Загороднюк рассказал о ситуации в Золотом / Минобороны

      Разведение сил и орудий в районе Золотого-4 на Луганщине уже практически завершили. Территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.

      Ситуацию в области разведения прокомментировал министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга 1 ноября.

      Важно: Дату разведения войск в Петровском пересмотрят, – Загороднюк

      Процесс начался 29 октября и должен был продлиться 3 дня.

      Сейчас уже практически все завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел,
      – сказал Загороднюк.

      Отметим, в районе проведения ООС ввели режим "желтый". Военные и правоохранители получили на этот период специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях, поэтому их решили усилить.

      Что надо знать о разведении войск в Золотом:

      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Война на Донбассе Министерство внутренних дел Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Ситуация в Золотом
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