Разведение в Золотом почти завершено, МВД все контролирует, – Загороднюк

Разведение сил и орудий в районе Золотого-4 на Луганщине уже практически завершили. Территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.

Ситуацию в области разведения прокомментировал министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга 1 ноября.

Важно: Дату разведения войск в Петровском пересмотрят, – Загороднюк

Процесс начался 29 октября и должен был продлиться 3 дня.

Сейчас уже практически все завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел,

– сказал Загороднюк.

Отметим, в районе проведения ООС ввели режим "желтый". Военные и правоохранители получили на этот период специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях, поэтому их решили усилить.

Что надо знать о разведении войск в Золотом:

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала