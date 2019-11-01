Разведение в Золотом почти завершено, МВД все контролирует, – Загороднюк
Разведение сил и орудий в районе Золотого-4 на Луганщине уже практически завершили. Территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.
Ситуацию в области разведения прокомментировал министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга 1 ноября.
Важно: Дату разведения войск в Петровском пересмотрят, – Загороднюк
Процесс начался 29 октября и должен был продлиться 3 дня.
Сейчас уже практически все завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел,
– сказал Загороднюк.
Отметим, в районе проведения ООС ввели режим "желтый". Военные и правоохранители получили на этот период специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях, поэтому их решили усилить.
Что надо знать о разведении войск в Золотом:
- разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
- представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;
- в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
- разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;
- ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.
Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
С разницей в 51 год: Григорий Чапкис заявил, что живет с женщиной значительно моложе негосегодня , 15:20
-
Свитолина продолжила победную серию на Итоговом турнире, одолев Кенинсегодня , 14:53
-
Что изменится в ноябре: подорожание газа, е-удостоверения водителя и новые правила для нардеповсегодня , 14:30