В Золотом пройдет выездное заседание комитета по нацбезопасности, – Арахамия

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проведет выездное заседание в Золотом Луганской области. Оно состоится 5 ноября в рамках подтверждения разведения сил в поселке.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире токшоу "Свобода слова Савика Шустера" отметил, что на заседание поедут все члены комитета.

Важно: Этап зеркального разведения войск в Золотом завершился, – ООС

"У нас во вторник (5 ноября – 24 канал) будет заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет по национальной безопасности и обороны", – подчеркнул депутат.

По его словам, сейчас в Золотом достаточно сил правоохранителей, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие на улицах.

Арахамия, комментируя предостережение, что ситуация по разведению войск в Золотом может привести к потере территорий, напомнил об успешном и спокойном разведении в Станице Луганской.

Если вы поедет и опросите людей в Станице Луганской – они счастливы, что это произошло. У нас есть первый успешный прецедент, соответственно большая вероятность того, что второй прецедент (разведение сил в Золотом – 24 канал) будет также успешным,

– подчеркнул он.

В то же время, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила, что члены комитета по нацбезопасности во время выездного заседания в Золотом смогут увидеть, как прошло разведение, и провести верификацию.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки возглавляет Александр Завитневич ( "Слуга народа"). В него входят такие нардепы: Михаил Забродский, Марьяна Безуглая, Юрий Мисягин, Роман Костенко, Ирина Верещук, Игорь Копытин, Давид Арахамия и Максим Березин.

Что надо знать о разведении войск в Золотом:

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

военные ВСУ имеют право вновь занять свои позиции в случае возобновления обстрелов участков разведения со стороны оккупантов

разведение войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;

ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.



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