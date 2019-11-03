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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Разведение войск в районе Золотого официально завершилось: что будет дальше

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      В ОБСЕ заявили, что разведение сил у Золотого завершилось, а дальше будет происходить демонтаж позиций и разминирование
      В ОБСЕ заявили, что разведение сил у Золотого завершилось, а дальше будет происходить демонтаж позиций и разминирование / Соцсети

      Разведение сил и орудий на участке вокруг Золотого-4 завершили. Эту информацию уже подтвердили в ОБСЕ.

      По информации пресс-центра Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 1 ноября к ним поступило сообщение от пророссийских боевиков, те завершили отвод сил и орудий с согласованного участка разведения в районе Золотого.

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      2 ноября миссия получила аналогичную ноту уже от Министерства иностранных дел Украины. В документе говорится, что украинские военные также завершили отвод сил и орудий с согласованного участка разведения в районе Золотого.

      В миссии добавляют, что в вербальных нотах Министерства иностранных дел Украины и в письме от вооруженных формирований также было изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения. Начаться он должен по согласованному план-графику.

      Кроме того, стороны предоставили исходную информацию и географические координаты вышеупомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

      Как украинская сторона, так и боевики прислали свои сообщения согласно плану-графику, который 1 октября согласовала трехсторонняя контактная группа. Он регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажа фортификационных сооружений и разминирования на участках разведения.

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      Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 29 октября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения. Команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни,
      – резюмировали представители ОБСЕ.

      Заметим, что в Золотом продолжается "желтый" пропускной режим. Как пояснили в командовании Объединенных сил, до этого меры безопасности здесь были недостаточными. Отменить его должны 3 ноября.

      Ранее о завершении зеркального разведения войск в Золотом сообщили в штабе Операции Объединенных Сил. Кроме того, разведение войск произошло и в соседней Катериновке – в результате более 20 военных уже переместились на новые позиции. Сегодня как Золотое, так и Катериновка находятся полностью под контролем Министертсва внутренних дел.

      Что известно о разведении войск в Золотом:

      • оно началось в 12:00 29 октября;
      • в результате разведения обе стороны конфликта отошли на один километр от позиций;
      • в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков;
      • разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встрече;
      • после разведения в течение 30 дней будут разминировывать этот участок;
      • следующим этапом должно быть разведение сил в Петровском.

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      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Ситуация в Золотом
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