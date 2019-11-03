Разведение войск в районе Золотого официально завершилось: что будет дальше

Разведение сил и орудий на участке вокруг Золотого-4 завершили. Эту информацию уже подтвердили в ОБСЕ.

По информации пресс-центра Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 1 ноября к ним поступило сообщение от пророссийских боевиков, те завершили отвод сил и орудий с согласованного участка разведения в районе Золотого.

Интересно! Какие позиции заняли украинские военные после разведения войск в Золотом

2 ноября миссия получила аналогичную ноту уже от Министерства иностранных дел Украины. В документе говорится, что украинские военные также завершили отвод сил и орудий с согласованного участка разведения в районе Золотого.

В миссии добавляют, что в вербальных нотах Министерства иностранных дел Украины и в письме от вооруженных формирований также было изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения. Начаться он должен по согласованному план-графику.

Кроме того, стороны предоставили исходную информацию и географические координаты вышеупомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Как украинская сторона, так и боевики прислали свои сообщения согласно плану-графику, который 1 октября согласовала трехсторонняя контактная группа. Он регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажа фортификационных сооружений и разминирования на участках разведения.

Обратите внимание! В Золотом пройдет выездное заседание комитета по нацбезопасности, – Арахамия

Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 29 октября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения. Команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни,

– резюмировали представители ОБСЕ.

Заметим, что в Золотом продолжается "желтый" пропускной режим. Как пояснили в командовании Объединенных сил, до этого меры безопасности здесь были недостаточными. Отменить его должны 3 ноября.

Ранее о завершении зеркального разведения войск в Золотом сообщили в штабе Операции Объединенных Сил. Кроме того, разведение войск произошло и в соседней Катериновке – в результате более 20 военных уже переместились на новые позиции. Сегодня как Золотое, так и Катериновка находятся полностью под контролем Министертсва внутренних дел.

Что известно о разведении войск в Золотом:

оно началось в 12:00 29 октября;

в результате разведения обе стороны конфликта отошли на один километр от позиций;

в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков;

разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встрече;

после разведения в течение 30 дней будут разминировывать этот участок;

следующим этапом должно быть разведение сил в Петровском.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала