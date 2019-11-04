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      Готовность боевиков начать разведение в районе Петровского – это провокация, – СЦКК

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      Желание боевиков начать разведение сил в районе Петровского является провокацией, заявила украинская сторона
      Желание боевиков начать разведение сил в районе Петровского является провокацией, заявила украинская сторона / stopcor.org

      Информация о готовности пророссийских боевиков на Донбассе начать 4 ноября несогласованное разведение войск в районе Петровского в Донецкой области является провокацией. О такой готовности оккупантов накануне сообщил ряд СМИ.

      Так, в соответствующих сообщениях говорилось, что оккупационная власть готова начать 4 ноября разведение сил в Петровском и запустит для старта сигнальную ракету в 12:00. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации подчеркнула, что это "не что иное, как очередная провокация".

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      "Выдавая мнимое за желаемое, главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", – говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на фейсбук-странице штаба операции Объединенных сил.

      По данным отчета миссии ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка "Петровское" зафиксировано 30 октября. Условием начала разведения сил является утверждение миссией ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение 7 суток.

      1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил, что планировалось именно 4 ноября начать разведение сил и средств в Петровском. Но дату придется изменить, ведь пророссийские боевики обстреляли Петровское 30 октября.

      Что известно о разведении войск в Петровском?

      • Разведение войск должно было стартовать 4 ноября при условии отсутствия в течение 7 дней обстрелов в этом районе;
      • разведение сил в Петровском будет происходить в пределах минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате;
      • по условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      карта розведення військ на Донбасі розведення сил Золоте Петрівське мапа

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Разведение войск Пророссийские боевики Оккупированные территории
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