Готовность боевиков начать разведение в районе Петровского – это провокация, – СЦКК

Информация о готовности пророссийских боевиков на Донбассе начать 4 ноября несогласованное разведение войск в районе Петровского в Донецкой области является провокацией. О такой готовности оккупантов накануне сообщил ряд СМИ.

Так, в соответствующих сообщениях говорилось, что оккупационная власть готова начать 4 ноября разведение сил в Петровском и запустит для старта сигнальную ракету в 12:00. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации подчеркнула, что это "не что иное, как очередная провокация".

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"Выдавая мнимое за желаемое, главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", – говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на фейсбук-странице штаба операции Объединенных сил.

По данным отчета миссии ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка "Петровское" зафиксировано 30 октября. Условием начала разведения сил является утверждение миссией ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение 7 суток.

1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил, что планировалось именно 4 ноября начать разведение сил и средств в Петровском. Но дату придется изменить, ведь пророссийские боевики обстреляли Петровское 30 октября.

Что известно о разведении войск в Петровском?