16:39
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Разведение войск в Петровском начнется 8 ноября, – ООС

      69 Читати новину українською
      Разведение войск в Петровском начнется 8 ноября
      Разведение войск в Петровском начнется 8 ноября / mil.gov.ua

      Украина готовится к разведению сил и средств на третьем участке – Петровское–Богдановка, что в Донецкой области. Войска начнут разводить 8 ноября, если пророссийские боевики до этого времени не нарушат режим тишины обстрелами.

      Командующий Операции объединенных сил Владимир Кравченко на брифинге в Краматорске сообщил, что украинская сторона уже предоставила соответствующее письмо в ОБСЕ.

      Важно: Готовность боевиков начать разведение в районе Петровского – это провокация, – СЦКК

      7 ноября – приступаем, 8 ноября – фактически разводимся (начинается процесс разведения войск 24 канал), если не будет нарушения режима тишины,
      – заявил Кравченко.

      Он отметил, что после разведения войск в этом районе не будет угрозы для населенных пунктов и их жителей.

      "С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участки разведения, там проживают 200 местных жителей. И Петровское, занятое вражеской стороной, также не входит в участки разведения. Там на участке разведения нет населенных пунктов, попадающих (в так называемую зону безопасности – 24 канал)", – сказал он.

      Интересно: Разведение войск в Донбассе: что сейчас происходит в Золотом и Катериновке – фоторепортаж

      В то же время, руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский уточнил, что разведение войск на участке ПетровскоеБогдановка состоится исключительно после соблюдения 7 дней тишины с момента последнего обстрела. Такие обстрелы ОБСЕ зафиксировало 29 и 30 октября.

      "Поэтому, начиная с 30 числа, по завершению 7 дней – это будет 6 ноября... 7 числа проходит верификация прекращения огня в течение 7 дней. С 12:00 8 ноября Вооруженные силы при соблюдении прекращения огня смогут практически начать мероприятия разведения сил и средств на этом участке разведения", – пояснил Борщевский.

      К слову, ряд СМИ сообщили 4 ноября о том, что пророссийские боевики готовы начать несогласованное разведение войск в районе Петровского в Донецкой области. Они даже запустили для старта сигнальную ракету в 12:00. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации назвала это провокацией.

      Что известно о разведении войск в Петровском?

      • оно должно стартовать 4 ноября. Но дату придется изменить, ведь пророссийские боевики обстреляли Петровское 30 октября.
      • разведение сил в Петровском будет происходить в рамках минских соглашений и станет шагом и условием для встречи в нормандском формате;
      • по условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      Разведение войск с обеих сторон уже произошло в Станице Луганской и в Золотом-4.

      Розведення сил на Донбасі
      Разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 37 человек в США и 2 человека в Великобритании
      сегодня
      10345
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Операция Объединенных сил ОБСЕ Вооруженные силы Украины Владимир Кравченко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фильмы ноября: 7 самых ожидаемых премьер предпоследнего месяца 2019 года
      сегодня , 16:30 Фильмы ноября: 7 самых ожидаемых премьер предпоследнего месяца 2019 года
      Марта Вересюк 12
      Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?
      сегодня , 16:15 Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?
      Микола Давидюк 1458
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      сегодня , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      170
      Василий Вирастюк: эксклюзивное интервью о мотивации, стронгмене и жертвах ради спорта
      сегодня , 16:00 Василий Вирастюк: эксклюзивное интервью о мотивации, стронгмене и жертвах ради спорта
      Станіслав Безушко 20
      Дива не буде. Українці ще довго ходитимуть по пустелі
      сегодня , 14:50 Дива не буде. Українці ще довго ходитимуть по пустелі
      Антон Голобородько 1365
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук