Разведение войск в Петровском начнется 8 ноября, – ООС

Украина готовится к разведению сил и средств на третьем участке – Петровское–Богдановка, что в Донецкой области. Войска начнут разводить 8 ноября, если пророссийские боевики до этого времени не нарушат режим тишины обстрелами.

Командующий Операции объединенных сил Владимир Кравченко на брифинге в Краматорске сообщил, что украинская сторона уже предоставила соответствующее письмо в ОБСЕ.

Важно: Готовность боевиков начать разведение в районе Петровского – это провокация, – СЦКК

7 ноября – приступаем, 8 ноября – фактически разводимся (начинается процесс разведения войск – 24 канал), если не будет нарушения режима тишины,

– заявил Кравченко.

Он отметил, что после разведения войск в этом районе не будет угрозы для населенных пунктов и их жителей.

"С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участки разведения, там проживают 200 местных жителей. И Петровское, занятое вражеской стороной, также не входит в участки разведения. Там на участке разведения нет населенных пунктов, попадающих (в так называемую зону безопасности – 24 канал)", – сказал он.

Интересно: Разведение войск в Донбассе: что сейчас происходит в Золотом и Катериновке – фоторепортаж

В то же время, руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский уточнил, что разведение войск на участке Петровское–Богдановка состоится исключительно после соблюдения 7 дней тишины с момента последнего обстрела. Такие обстрелы ОБСЕ зафиксировало 29 и 30 октября.

"Поэтому, начиная с 30 числа, по завершению 7 дней – это будет 6 ноября... 7 числа проходит верификация прекращения огня в течение 7 дней. С 12:00 8 ноября Вооруженные силы при соблюдении прекращения огня смогут практически начать мероприятия разведения сил и средств на этом участке разведения", – пояснил Борщевский.

К слову, ряд СМИ сообщили 4 ноября о том, что пророссийские боевики готовы начать несогласованное разведение войск в районе Петровского в Донецкой области. Они даже запустили для старта сигнальную ракету в 12:00. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации назвала это провокацией.

Что известно о разведении войск в Петровском?

оно должно стартовать 4 ноября. Но дату придется изменить, ведь пророссийские боевики обстреляли Петровское 30 октября.

разведение сил в Петровском будет происходить в рамках минских соглашений и станет шагом и условием для встречи в нормандском формате;

по условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

Разведение войск с обеих сторон уже произошло в Станице Луганской и в Золотом-4.



Разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала