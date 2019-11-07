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      Разведение сил возле Богдановки стартует 8 ноября, если не будет обстрелов

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      Украинские позиции в районе Богдановки
      Украинские позиции в районе Богдановки / Twitter.com/AvakovArsen

      Разведение сил и средств на участке Богдановка – Петровское в Донецкой области стартует 8 ноября в 12:00 при условии отсутствия обстрелов и других провокаций. Украинская сторона готова к началу разведения.

      "Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 километр до полосы разделения. Если все будет хорошо, завтра в 12 – начало разведения!" – написал в твиттере министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

      Читайте также: Рано говорить о разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения, – ТКГ

      Руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев подтвердил, что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил и средств на участке №3 в районе Петровского и Богдановки 8 ноября с 12:00.

      "В настоящее время в районе участка №3 наблюдается тишина, что позволяет надеяться на то, что завтра отвод состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, – соблюдение режима тишины в течение 7 суток с двух сторон", – сказал Агеев.

      Где уже произошло разведение войск на Донбассе?

      Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 к районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого Луганской области.

      Украинская сторона ранее заявляла о готовности приступить к разведению сил на участке Богдановка – Петровское при отсутствии обстрелов в течение 7 суток.

      карта розведення сил Донбас
      Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Арсен Аваков Операция Объединенных сил Война на Донбассе Разведение войск
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