Росія та ОБСЄ відреагували на початок розведення військ біля Петрівського

Російська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі привітала початок розведення сил біля Петрівського. В ОБСЄ також привітали цей "крок до досягнення прогресу", а також пообіцяли надалі сприяти руху по цьому шляху.

Привітання від росіян з початком розведення у Петрівському озвучив керівник російської делегації в ТКГ Борис Гризлов, пише ТАСС. Дипломат висловив сподівання, що розведення військ вздовж лінії розмежування на Донбасі успішно завершиться найближчим часом.

Нагадаємо, розведення військ поблизу Петрівського розпочалося зранку 9 листопада

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік також привітав початок розведення сил і засобів у районі Богданівки та Петрівського. Про це розповіли у пресцентрі ОБСЄ.

Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння,

– зазначив голова СММ ОБСЄ.

Чевік також розповів, що в район розведення скерували додаткові патрулі ОБСЄ на допомогу чинним, стаціонарним камерам спостереження й безпілотним літальним апаратам.



Лінія розмежування на Донбасі та ділянки розведення сил і засобів / Інфографіка 24 каналу

У районі Петрівського розведення військ стартувало 9 листопада, це третя ділянка процесу розведення після Станиці Луганської та Золотого.

Цікаво, що російське інформаційне агенситво ТАСС чомусь пише про те, що, мовляв, "із політичних керівників України досі ніхто так і не прокоментував відведення військ на трьох пілотних ділянках на Донбасі".



У Росії неуважно стежать за заявами українських політиків / Скріншот сайту ТАСС

Це не є правдою. Розведення сил у Станиці Луганській українські політики коментували неодноразово. Зокрема, наприклад, Президент України Володимир Зеленський говорив, що задоволений розведенням військ у Золотому, а розведення біля Станиці Луганської навіть ставив у приклад наступним крокам на цьому ж шляху.