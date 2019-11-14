11:35
14 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гірка для російських дітей з вінків та хрестів. Сталін допомагає "Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:44, 13 листопада
      Вєсті.UA: Шлях Іллі Киви до Джокера. Юлія Тимошенко показала справжнє обличчя
      Вєсті.UA
      19:33, 13 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Як у Петрівському розміновують територію: фото, відео

      156 Читать новость на русском
      У Петрівську рятувальники розміновують територію
      У Петрівську рятувальники розміновують територію / dsns.gov.ua

      Розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області завершилося з обох сторін 11 листопада. Далі за графіком розпочалося розмінування територій.

      Рятувальники уже почали обстежувати територію біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомили у пресслужбі ДСНС.

      Важливо: Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ

      13 листопада рятувальники уже знайшли та знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів. Операція триває і надалі. За попередніми даними, рятувальники працюватимуть у районі розведення сил 3 дні.

      розведення сил петрівське розміновування
      Рятувальники працюють у зоні розведення сил/ Фото: ДСНС

      розведення сил розміновування петрівське
      ДСНС залучила 8 одиниць техніки/ Фото: ДСНС

      розмінування петрівське донбас розведення сил
      Розмінування триває і надалі/ Фото: ДСНС

      Від Головного управління ДСНС в області залучали 4 піротехнічні розрахунки: 20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

      дснс петрівське розмінування донбас
      Рятувальник працюють у Петрівському/ Фото: ДСНС

      петрівське дснс розмінування рятувальники донбас розведення сил
      Рятувальники уже знайшли 6 вибухонебезпечних предметів/ Фото: ДСНС

      Далі розпочнуть демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень. На 29 добу українська сторона проінформує про те, що все проведено і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.

      Як у Петрівському розміновують територію: дивіться відео

      Коли відбулося розведення сил у Петрівському?

      Розведення військ у Петрівському розпочалося 9 листопада замість 8. Все через те, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Саме тому розведення не відбулося 8 листопада, як було заплановано.

      Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Цукровий діабет: як виявити, групи ризику та профілактика
      сьогодні
      45679
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні сили України Війна на Донбасі Розведення військ Вибухи у Донецьку ДСНС ОБСЄ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      сьогодні , 09:15 Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      Марина Молька 5839
      Нормандський віз і нині там: чи зустрінеться Зеленський і Путін найближчим часом
      сьогодні , 08:40 Нормандський віз і нині там: чи зустрінеться Зеленський і Путін найближчим часом
      Наталя Ромашова 903
      Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      сьогодні , 08:35 Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      Ірина Вихрущ 2999
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 06:30 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 10461
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      13 листопада , 23:02 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 7124
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук