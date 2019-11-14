Як у Петрівському розміновують територію: фото, відео

Розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області завершилося з обох сторін 11 листопада. Далі за графіком розпочалося розмінування територій.

Рятувальники уже почали обстежувати територію біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Важливо: Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ

13 листопада рятувальники уже знайшли та знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів. Операція триває і надалі. За попередніми даними, рятувальники працюватимуть у районі розведення сил 3 дні.



Рятувальники працюють у зоні розведення сил/ Фото: ДСНС



ДСНС залучила 8 одиниць техніки/ Фото: ДСНС



Розмінування триває і надалі/ Фото: ДСНС

Від Головного управління ДСНС в області залучали 4 піротехнічні розрахунки: 20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.



Рятувальник працюють у Петрівському/ Фото: ДСНС



Рятувальники уже знайшли 6 вибухонебезпечних предметів/ Фото: ДСНС

Далі розпочнуть демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень. На 29 добу українська сторона проінформує про те, що все проведено і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.

Як у Петрівському розміновують територію: дивіться відео

Коли відбулося розведення сил у Петрівському?

Розведення військ у Петрівському розпочалося 9 листопада замість 8. Все через те, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Саме тому розведення не відбулося 8 листопада, як було заплановано.

Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу