Як у Петрівському розміновують територію: фото, відео
Розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області завершилося з обох сторін 11 листопада. Далі за графіком розпочалося розмінування територій.
Рятувальники уже почали обстежувати територію біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомили у пресслужбі ДСНС.
Важливо: Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ
13 листопада рятувальники уже знайшли та знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів. Операція триває і надалі. За попередніми даними, рятувальники працюватимуть у районі розведення сил 3 дні.
Рятувальники працюють у зоні розведення сил/ Фото: ДСНС
ДСНС залучила 8 одиниць техніки/ Фото: ДСНС
Розмінування триває і надалі/ Фото: ДСНС
Від Головного управління ДСНС в області залучали 4 піротехнічні розрахунки: 20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.
Рятувальник працюють у Петрівському/ Фото: ДСНС
Рятувальники уже знайшли 6 вибухонебезпечних предметів/ Фото: ДСНС
Далі розпочнуть демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень. На 29 добу українська сторона проінформує про те, що все проведено і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.
Як у Петрівському розміновують територію: дивіться відео
Коли відбулося розведення сил у Петрівському?
Розведення військ у Петрівському розпочалося 9 листопада замість 8. Все через те, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Саме тому розведення не відбулося 8 листопада, як було заплановано.
Де ще відбулося розведення сил на Донбасі?
- У районі Станиці Луганської;
- у районі Золотого;
- у районі Петрівського.
Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.
Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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