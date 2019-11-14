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      Как в Петровском разминируют территорию: фото, видео

      71 Читати новину українською
      В Петровском спасатели разминируют территорию
      В Петровском спасатели разминируют территорию / dsns.gov.ua

      Разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области завершилось с обеих сторон 11 ноября. Далее по графику началось разминирование территорий.

      Спасатели уже начали обследовать территорию возле Петровского и Богдановки на наличие взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-служба ГСЧС.

      Важно: Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ

      13 ноября саперы уже нашли и обезвредили 6 взрывоопасных предметов. Операция продолжается. По предварительным данным, спасатели будут работать в районе разведения сил 3 дня.

      розведення сил петрівське розміновування
      Спасатели работают в зоне разведения сил/ Фото: ГСЧС

      розведення сил розміновування петрівське
      ГСЧС привлекла 8 единиц техники / Фото: ГСЧС

      розмінування петрівське донбас розведення сил
      Разминирование продолжается      / Фото: ГСЧС

      От Главного управления ГСЧС в области привлекали 4 расчеты взрывотехников: 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

      дснс петрівське розмінування донбас
      Спасатель работают в Петровском      / Фото: ГСЧС

      петрівське дснс розмінування рятувальники донбас розведення сил
      Спасатели уже нашли 6 взрывоопасных предметов       / Фото: ГСЧС

      Далее начнут демонтаж фортификационных сооружений и других укреплений. На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

      Как в Петровском разминируют территорию: смотрите видео

      Когда произошло разведения сил в Петровском?

      Разведение войск в Петровском началось 9 ноября вместо 8. Все потому, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Именно поэтому разведение не произошло 8 ноября, как было запланировано.

      Где еще произошло разведения сил на Донбассе?

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в пределах минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення силКарта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе ГСЧС Взрывы в Донецке Разведение войск ОБСЕ
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