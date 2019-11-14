Как в Петровском разминируют территорию: фото, видео
Разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области завершилось с обеих сторон 11 ноября. Далее по графику началось разминирование территорий.
Спасатели уже начали обследовать территорию возле Петровского и Богдановки на наличие взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-служба ГСЧС.
Важно: Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ
13 ноября саперы уже нашли и обезвредили 6 взрывоопасных предметов. Операция продолжается. По предварительным данным, спасатели будут работать в районе разведения сил 3 дня.
Спасатели работают в зоне разведения сил/ Фото: ГСЧС
ГСЧС привлекла 8 единиц техники / Фото: ГСЧС
Разминирование продолжается/ Фото: ГСЧС
От Главного управления ГСЧС в области привлекали 4 расчеты взрывотехников: 20 человек личного состава и 8 единиц техники.
Спасатель работают в Петровском/ Фото: ГСЧС
Спасатели уже нашли 6 взрывоопасных предметов / Фото: ГСЧС
Далее начнут демонтаж фортификационных сооружений и других укреплений. На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.
Как в Петровском разминируют территорию: смотрите видео
Когда произошло разведения сил в Петровском?
Разведение войск в Петровском началось 9 ноября вместо 8. Все потому, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Именно поэтому разведение не произошло 8 ноября, как было запланировано.
Где еще произошло разведения сил на Донбассе?
- в районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.
Все разведения происходят в пределах минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.
Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала