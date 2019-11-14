Как в Петровском разминируют территорию: фото, видео

Разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области завершилось с обеих сторон 11 ноября. Далее по графику началось разминирование территорий.

Спасатели уже начали обследовать территорию возле Петровского и Богдановки на наличие взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-служба ГСЧС.

Важно: Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ

13 ноября саперы уже нашли и обезвредили 6 взрывоопасных предметов. Операция продолжается. По предварительным данным, спасатели будут работать в районе разведения сил 3 дня.



Спасатели работают в зоне разведения сил/ Фото: ГСЧС



ГСЧС привлекла 8 единиц техники / Фото: ГСЧС



Разминирование продолжается / Фото: ГСЧС

От Главного управления ГСЧС в области привлекали 4 расчеты взрывотехников: 20 человек личного состава и 8 единиц техники.



Спасатель работают в Петровском / Фото: ГСЧС



Спасатели уже нашли 6 взрывоопасных предметов / Фото: ГСЧС

Далее начнут демонтаж фортификационных сооружений и других укреплений. На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

Как в Петровском разминируют территорию: смотрите видео

Когда произошло разведения сил в Петровском?

Разведение войск в Петровском началось 9 ноября вместо 8. Все потому, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Именно поэтому разведение не произошло 8 ноября, как было запланировано.

Где еще произошло разведения сил на Донбассе?

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения происходят в пределах минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала