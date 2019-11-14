Разведение сил на Донбассе: как реагируют местные жители
На Донбассе стартовал второй этап разведения сил. Накануне территорию на участке Петровское-Богдановка начали разминировать пиротехники ГСЧС.
Житель прифронтового села Новогнатовка Николай Беляков в комментарии журналистам признался, что за 5 лет войны уже привык жить в таком состоянии и уезжать из дома не планирует. После разведения линия разграничения подошла к его дому на километр, однако он, как другие жители села, надеется – станет тише.
Важно: Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ
"Мы как раз на линии живем все же. Стреляли, я там ниже живу, в дом попали. А так что, конечно будет лучше, может мир наступит, когда-нибудь", – пояснил местный житель Николай Беляков.
Мне хотелось бы, чтобы наступил мир, хочу спокойно спать. Муж совсем слепой и я слепну, что это такое!? Что за жизнь!? Невыносимо,
– сказала местная жительница Зоя Васильевна.
Процесс разминирования по обе стороны конфликта начался в среду, 13 ноября.
"Сегодня специалисты из минно-взрывной службы ГСЧС Украины приступили к разминированию определенного ими участка местности. Именно на этой территории. Они в ближайшие дни будут именно этим этапом разведения", – рассказал пресс-офицер оперативно-тактической группировки Восток Андрей Безрук.
Как в Петровском разминируют территорию: смотрите видео
В течении недели доступ на эту территорию будут иметь только наблюдатели ОБСЕ и пиротехники ГСЧС.
"Мы будем работать в соответствии со всеми требованиями безопасности с целью недопущения нестандартных ситуаций во время разминирования. Все нестандартные ситуации нами согласовано с военными ООС. Поэтому мы будем отрабатывать в соответствии с действующими регламентами", – пояснил заместитель начальника ГСЧС в Донецкой области Андрей Даник.
Как в Петровском разминируют территорию – больше фото и видео смотрите по ссылке.
Процесс разминирования на участке Петровское-Богдановка продлится до 27 ноября. После чего, с обеих сторон начнется этап демонтажа фортификационных сооружений.
Где произошло разведения сил на Донбассе?
- В районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.
Все разведения происходят в пределах минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. При условии, что украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.
Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала