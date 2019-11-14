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      Разведение сил на Донбассе: как реагируют местные жители

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      На Донбассе стартовал второй этап разведения сил. Накануне территорию на участке Петровское-Богдановка начали разминировать пиротехники ГСЧС.

      Житель прифронтового села Новогнатовка Николай Беляков в комментарии журналистам признался, что за 5 лет войны уже привык жить в таком состоянии и уезжать из дома не планирует. После разведения линия разграничения подошла к его дому на километр, однако он, как другие жители села, надеется – станет тише.

      Важно: Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ

      "Мы как раз на линии живем все же. Стреляли, я там ниже живу, в дом попали. А так что, конечно будет лучше, может мир наступит, когда-нибудь", – пояснил местный житель Николай Беляков.

      Мне хотелось бы, чтобы наступил мир, хочу спокойно спать. Муж совсем слепой и я слепну, что это такое!? Что за жизнь!? Невыносимо,
      – сказала местная жительница Зоя Васильевна.

      Процесс разминирования по обе стороны конфликта начался в среду, 13 ноября.

      "Сегодня специалисты из минно-взрывной службы ГСЧС Украины приступили к разминированию определенного ими участка местности. Именно на этой территории. Они в ближайшие дни будут именно этим этапом разведения", – рассказал пресс-офицер оперативно-тактической группировки Восток Андрей Безрук.

      Как в Петровском разминируют территорию: смотрите видео

      В течении недели доступ на эту территорию будут иметь только наблюдатели ОБСЕ и пиротехники ГСЧС.

      "Мы будем работать в соответствии со всеми требованиями безопасности с целью недопущения нестандартных ситуаций во время разминирования. Все нестандартные ситуации нами согласовано с военными ООС. Поэтому мы будем отрабатывать в соответствии с действующими регламентами", – пояснил заместитель начальника ГСЧС в Донецкой области Андрей Даник.

      Как в Петровском разминируют территорию – больше фото и видео смотрите по ссылке.

      Процесс разминирования на участке Петровское-Богдановка продлится до 27 ноября. После чего, с обеих сторон начнется этап демонтажа фортификационных сооружений.

      Где произошло разведения сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в пределах минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. При условии, что украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      розведення військ
      Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Разведение войск Новости России
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