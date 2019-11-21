Бойовики цинічно прикриваються дітьми в окупованому Донецьку: докази українських бійців

Зовсім маленьких хлопчиків та дівчаток окупанти водять на свої позиції, наражаючи їх на смертельну небезпеку. Українські вояки зізнаються – з таким безумством ворога стикаються вперше.

Серед білого дня на позиціях окупантів діти, яких виводять на приціл українських оборонців.

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"Виходить так, шо вони ними прикриваються. Аби ми не стріляли і "кошмарили" їх. Окупанти самі стріляють, а потім заганяють дітей на свої позиції", – розповідає військовий Сармат.



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Військовослужбовці чули, що окупанти нерідко використовують місцевих як щит.

Я ще такого не бачив. Навіть з тим, шо мені розповідали – прикриваються місцевим населенням, дорослими людьми, старшими людьми, але бл*ха, щоб дітьми – це вже перебір, звичайно,

– каже боєць ЗСУ Сармат.

Українські вояки із більшим досвідом вражені не менше, ніж Сармат.

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Таку підступну тактику бойовики використовують, щоб не отримати відповідь. А самі не скупляться на обстріли з будь-якого калібру. "В основному працюють снайпери, мінометники, гранатометники", – кажуть військові.

Боєць ЗСУ Олег взяв у руки автомат нещодавно. І хоч сім'я відмовляла, відчув – не можна сидіти вдома, коли в країні війна. Адже тут не важливо, чи є бойовий досвід, головне – мотивація та знати, навіщо ти тут. І в наших хлопців з цим проблем немає.

Як минула доба на Донбасі? Впродовж доби 21 листопада збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Натомість у Петрівському Донецької області у межах розмежування сил і засобів розпочався демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення.