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      Боевики цинично прикрываются детьми в оккупированном Донецке: доказательства украинских бойцов

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      Совсем маленьких мальчиков и девочек оккупанты приводят на свои позиции, подвергая их смертельной опасности. Украинские военные признаются – с таким безумием врага сталкиваются впервые.

      Среди белого дня на позициях оккупантов дети, которых выводят на прицел украинских защитников.

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      "Получается так, что они ими прикрываются. Чтобы мы не стреляли и "кошмарили" их. Оккупанты сами стреляют, а потом загоняют детей на свои позиции", – рассказывает военный Сармат.


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      Военнослужащие слышали, что оккупанты нередко используют местных как щит.

      Я еще такого не видел. Даже с тем, что мне рассказывали – прикрываются местным населением, взрослыми людьми, старшими людьми, но бл*ха, чтобы детьми – это уже перебор, конечно,
      – говорит боец ВСУ Сармат.

      Украинские военные с большим опытом поражены не меньше, чем Сармат.

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      Такую коварную тактику боевики используют, чтобы не получить ответ. А сами не скупятся на обстрелы из любого калибра. "В основном работают снайперы, минометчики, гранатометчики", – говорят военные.

      Боец ВСУ Олег взял в руки автомат недавно. И хоть семья отказывала, почувствовал – нельзя сидеть дома, когда в стране война. Ведь здесь не важно, есть ли боевой опыт, главное – мотивация и знать, зачем ты здесь. И у наших ребят с этим проблем нет.

      Как прошли сутки на Донбассе?В течение суток 21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В то же время в Петровском Донецкой области в рамках разграничения сил и средств начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Украина – Россия Пророссийские боевики Дети и несовершеннолетние Война на Донбассе
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