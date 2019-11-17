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      У Росії тисячі людей мітингують проти мера-ексватажка бойовиків: взяли прапор України – відео

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      У Росії люди знову вийшли на вулиці проти мера Елісти – екслідера бойовиків / Радіо Свобода

      У столиці Калмикії Елісті близько двох тисяч людей знову вимагають відставки голови місцевої адміністрації Дмитра Трапезникова. Раніше він був одним із ватажків бойовиків на Донбасі.

      Новий мітинг відбувся 17 листопада, пише "Радіо свобода". Мітинг був узгоджений із владою, однак місцеві правоохоронці спочатку не дозволяли розгорнути транспоранти.

      Окрім відставки Трапезникова, мітингувальники почали вимагати повернути прямі вибори мера міста.

      Дмитро Трапезников став мером Елісти 26 вересня. Після вбивства ватажка угруповання "ДНР" Олександра Захарченка в Донецьку він певний час виконував його обов’язки. Виконувачем обов’язків міського голови Трапезникова призначили депутати міських зборів.

      Масові акції за відставку ексватажка бойовиків із моменту його призначення. Обурення місцевих викликає не лише призначення, а й те, що Трапезников не має жодного відношення до Калмикії.

      Один із протестульників навіть приніс із собою прапор України. Він зазначив, що говорити на загал йому не дозволяють організатори, бо це може стати причиною переслідувань. 

      Хочу нагадати своїм землякам, що наші кольори прапорів незалежної України та Калмикії співпадають, як співпадають наші прагнення зберегти свою культуру і свою мову. Еліста – не звалище. Тут терористам не місце,
      – сказав один із протистувальників. 

      Дивіться відео із зверненням одного із протестувальників

      Що відомо про Дмитра Трапезникова?

      • Він родом з Краснодара. У 1982 році переїхав з родиною в Донецьк.
      • Працював там організатором масових заходів.
      • У 2005 році очолював фан-клуб "Шахтаря". Проте згодом його звільнили через махінації.
      • З 2010 по 2012 рік працював заступником голови районної ради Петровського району Донецька.
      • З 2012 року і до початку бойових дій на Донбасі очолював торговий дім "Укоопзовнішторг".
      • В окупації Донбасу Трапезников брав участь від самого початку. У 2014 році перейшов на бік бойовиків "ДНР", займаючи різні посади в окупаційній адміністрації Донецька.
      • З грудня 2014 року працював в "адміністрації" Захарченка.
      • У вересні 2018 року Трапезников близько тижня займав посаду ватажка "ДНР"
      • після вбивства Захарченка.
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Проросійські бойовики Протести
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