У Росії тисячі людей мітингують проти мера-ексватажка бойовиків: взяли прапор України – відео

У столиці Калмикії Елісті близько двох тисяч людей знову вимагають відставки голови місцевої адміністрації Дмитра Трапезникова. Раніше він був одним із ватажків бойовиків на Донбасі.

Новий мітинг відбувся 17 листопада, пише "Радіо свобода". Мітинг був узгоджений із владою, однак місцеві правоохоронці спочатку не дозволяли розгорнути транспоранти.

Окрім відставки Трапезникова, мітингувальники почали вимагати повернути прямі вибори мера міста.

Дмитро Трапезников став мером Елісти 26 вересня. Після вбивства ватажка угруповання "ДНР" Олександра Захарченка в Донецьку він певний час виконував його обов’язки. Виконувачем обов’язків міського голови Трапезникова призначили депутати міських зборів.

Масові акції за відставку ексватажка бойовиків із моменту його призначення. Обурення місцевих викликає не лише призначення, а й те, що Трапезников не має жодного відношення до Калмикії.

Один із протестульників навіть приніс із собою прапор України. Він зазначив, що говорити на загал йому не дозволяють організатори, бо це може стати причиною переслідувань.

Хочу нагадати своїм землякам, що наші кольори прапорів незалежної України та Калмикії співпадають, як співпадають наші прагнення зберегти свою культуру і свою мову. Еліста – не звалище. Тут терористам не місце,

– сказав один із протистувальників.

Дивіться відео із зверненням одного із протестувальників

Що відомо про Дмитра Трапезникова?