Не лише Крим: Клімкін заявив про наміри Росії щодо розширення анексії

Колишній голова українського МЗС Павло Клімкін заявив, що Росія не зупиниться на анексії Криму та окупації частини Донбасу. За його словами, агресору потрібен увесь Південь України.

Росії він потрібен для того, аби через Чорне море мати можливість впливати на Близький Схід, Середземне море та Африку, пояснив Павло Клімкін.

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Росія буде дуже послідовно працювати над отриманням контролю за Півднем України. Запобігти цьому є одним з наших головних завдань,

– наголосив ексглава МЗС.

Для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку Росії потрібен не тільки Крим, а й весь український південь. Вона буде дуже послідовно працювати над отриманням над ним контролю. Запобігти цьому є одним з наших головних завдань — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 24, 2019

Що українська влада говорила про наміри Росії

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Крим для Кремля є зовсім не "місцем відпочинку росіян". Мовляв, український півострів потрібен Росії, щоб мати контроль за Середземномор'ям.

За його словами окупанти сподіваються, що "свій" півострів у Чорному морі дозволить їм залякувати всю Європу, Північну Африку та панувати у Середземному морі.

Хомчак пояснив, що Росія хоче не лише Азовське море, але й весь Чорноморський басейн намагається позиціонувати "ледь не як російські внутрішні води".