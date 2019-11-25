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      МИКОЛА КУЛЕБА РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Не лише Крим: Клімкін заявив про наміри Росії щодо розширення анексії

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      Клімкін: Росія хоче весь Південь України, а не лише Крим / фото: МЗС

      Колишній голова українського МЗС Павло Клімкін заявив, що Росія не зупиниться на анексії Криму та окупації частини Донбасу. За його словами, агресору потрібен увесь Південь України.

      Росії він потрібен для того, аби через Чорне море мати можливість впливати на Близький Схід, Середземне море та Африку, пояснив Павло Клімкін.

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      Росія буде дуже послідовно працювати над отриманням контролю за Півднем України. Запобігти цьому є одним з наших головних завдань,
      – наголосив ексглава МЗС.

      Що українська влада говорила про наміри Росії

      Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Крим для Кремля є зовсім не "місцем відпочинку росіян". Мовляв, український півострів потрібен Росії, щоб мати контроль за Середземномор'ям.

      За його словами окупанти сподіваються, що "свій" півострів у Чорному морі дозволить їм залякувати всю Європу, Північну Африку та панувати у Середземному морі.

      Хомчак пояснив, що Росія хоче не лише Азовське море, але й весь Чорноморський басейн намагається позиціонувати "ледь не як російські внутрішні води".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Павло Клімкін Окуповані території Чорне море
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