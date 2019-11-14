Сколько жителей Донбасса получили российские паспорта: версия Кремля

В России отчитываются о большом количестве жителей оккупированного Донбасса, решивших сменить гражданство после инициативе главы Кремля упростить его предоставление. Для того, чтобы стать "счастливым обладателем" российского паспорта жителям ОРДЛО надо ехать в Ростовскую область. Там оформляют соответствующие документы.

О количестве украинцев с Донбасса, ставшими гражданами РФ, отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает "Интерфакс-Украина".

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Если говорить о количестве людей, получивших гражданство – пока их более 170 тысяч людей, конечно, часть людей уехала назад,

– сказал Голубев.

По словам российского губернатора, жители неподконтрольных территорий Донбасса "не перегружают социальную сферу региона", в частности они не повлияли на рынок труда и загруженность детских садов и школ в Ростовской области.

Внимание! Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. И их можно распознать. Так, российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий Донбасса, имеют специально придуманный для них новый код подразделения – 610-068. Владельцы таких российских паспортов рискуют столкнуться с фактом их недействительности.

Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе?