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      Сколько жителей Донбасса получили российские паспорта: версия Кремля

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      Российские паспорта на Донбассе
      Российские паспорта на Донбассе / Иллюстративное фото

      В России отчитываются о большом количестве жителей оккупированного Донбасса, решивших сменить гражданство после инициативе главы Кремля упростить его предоставление. Для того, чтобы стать "счастливым обладателем" российского паспорта жителям ОРДЛО надо ехать в Ростовскую область. Там оформляют соответствующие документы.

      О количестве украинцев с Донбасса, ставшими гражданами РФ, отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает "Интерфакс-Украина".

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      Если говорить о количестве людей, получивших гражданство – пока их более 170 тысяч людей, конечно, часть людей уехала назад,
      – сказал Голубев.

      По словам российского губернатора, жители неподконтрольных территорий Донбасса "не перегружают социальную сферу региона", в частности они не повлияли на рынок труда и загруженность детских садов и школ в Ростовской области.

      Внимание! Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. И их можно распознать. Так, российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий Донбасса, имеют специально придуманный для них новый код подразделения – 610-068. Владельцы таких российских паспортов рискуют столкнуться с фактом их недействительности.

      Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе?

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе Аннексия Крыма
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