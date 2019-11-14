Сколько жителей Донбасса получили российские паспорта: версия Кремля
В России отчитываются о большом количестве жителей оккупированного Донбасса, решивших сменить гражданство после инициативе главы Кремля упростить его предоставление. Для того, чтобы стать "счастливым обладателем" российского паспорта жителям ОРДЛО надо ехать в Ростовскую область. Там оформляют соответствующие документы.
О количестве украинцев с Донбасса, ставшими гражданами РФ, отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает "Интерфакс-Украина".
К теме: Получила российский паспорт после аннексии Крыма: Япония отказала во въезде известной саксофонистке
Если говорить о количестве людей, получивших гражданство – пока их более 170 тысяч людей, конечно, часть людей уехала назад,
– сказал Голубев.
По словам российского губернатора, жители неподконтрольных территорий Донбасса "не перегружают социальную сферу региона", в частности они не повлияли на рынок труда и загруженность детских садов и школ в Ростовской области.
Внимание! Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины. И их можно распознать. Так, российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий Донбасса, имеют специально придуманный для них новый код подразделения – 610-068. Владельцы таких российских паспортов рискуют столкнуться с фактом их недействительности.
Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе?
- Президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ украинцам с оккупированной Донетчины и Луганщины.
- Эти "документы" начали выдавать жителям оккупированного Донбасса в конце апреля.
- Однако Путин на этом не остановился и 1 мая подписал еще один указ. Он касался уже упрощенного порядка получения российского паспорта для украинцев с оккупированного Крыма.
- А потом хозяин Кремля выдал еще и указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ утверждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.
- Украина не признает такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести "национальные санкции" против России за такие действия.