Получила паспорт России после аннексии Крыма: Япония отказала во въезде известной саксофонистке

Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке из Крыма Веронике Кожухаровой, которая после российской оккупации полуострова получила российский паспорт.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил коллега саксофонистки, музыкант и композитор Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии.

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Японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку Токио не признает русской оккупации Крыма.

По словам Болдачева, в посольстве Японии отметили, что не могут давать визу украинцам, "которым насильно поменяли паспорт на русский".

Композитор пытался оправдать российскую оккупацию Крыма, однако дипломат, которого представитель русской культуры назвал "вечно поклоненным японцем", любезно ответил, что ничем не может помочь.

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