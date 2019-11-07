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      Отримала російський паспорт після анексії Криму: Японія відмовила у в'їзді відомій саксофоністці

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      Вероніка Кожухарова
      Вероніка Кожухарова / скріншот з відео

      Влада Японії заборонила в'їзд у країну саксофоністці з Криму Вероніці Кожухаровій, яка після російської окупації півострова отримала російський паспорт.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив колега саксофоністки, музикант і композитор Олександр Болдачев, з яким артистка повинна була виступити в Японії.

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      Японське посольство у Москві наполягає, щоб Кожухарова отримувала візу у Києві як громадянка України, оскільки Токіо не визнає російську окупацію Криму.

      За словами Болдачева, у посольстві Японії зазначили, що не можуть давати візу українцям, "яким насильно поміняли паспорт на російський".

      Композитор намагався виправдати російську окупацію Криму, однак дипломат, якого представник російської культури назвав "вічно вклоненим японцем", люб'язно відповів, що нічим не може допомогти.

      У Росії хочуть визнати громадян України та Білорусі "носіями російської мови" для спрощення отримання громадянства РФ. Чим це загрожує Україні і яких заходів треба вжити, – в матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Росії Новини політики Японія Анексія Криму Новини Криму
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