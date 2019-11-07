Отримала російський паспорт після анексії Криму: Японія відмовила у в'їзді відомій саксофоністці

Влада Японії заборонила в'їзд у країну саксофоністці з Криму Вероніці Кожухаровій, яка після російської окупації півострова отримала російський паспорт.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив колега саксофоністки, музикант і композитор Олександр Болдачев, з яким артистка повинна була виступити в Японії.

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Японське посольство у Москві наполягає, щоб Кожухарова отримувала візу у Києві як громадянка України, оскільки Токіо не визнає російську окупацію Криму.

За словами Болдачева, у посольстві Японії зазначили, що не можуть давати візу українцям, "яким насильно поміняли паспорт на російський".

Композитор намагався виправдати російську окупацію Криму, однак дипломат, якого представник російської культури назвав "вічно вклоненим японцем", люб'язно відповів, що нічим не може допомогти.

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