Скільки жителів Донбасу отримали російські паспорти: версія Кремля
У Росії звітують про велику кількість жителів окупованого Донбасу, які вирішили змінити громадянство після ініціативи глави Кремля спростити його надання. Для того, аби стати "щасливим власником" російського паспорта мешканцям ОРДЛО треба їхати до Ростовської області. Саме там оформлюють відповідні документи.
Про кількість українців з Донбасу, які стали громадянами РФ, відзвітував губернатор Ростовської області Василій Голубєв, інформує "Інтерфакс-Україна".
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Якщо говорити про кількість людей, які отримали громадянство – наразі їх понад 170 тисяч людей, звичайно, частина людей поїхала назад,
– сказав Голубєв.
За словами російського губернатора, жителі непідконтрольних територій Донбасу "не перевантажують соціальну сферу регіону", зокрема вони не вплинули на ринок праці та на завантаженість дитячих садків і шкіл у Ростовській області.
Увага! Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. І їх таки можна розпізнати. Так, російські паспорти, які роздають жителям окупованих територій Донбасу, мають спеціально вигаданий для них новий код підрозділу – 610-068. Власники таких російських паспортів ризикують зіткнутися з фактом їх недійсності.
Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі?
- Президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену процедуру видачі паспортів РФ українцям з окупованої Донеччини та Луганщини.
- Ці "документи" почали видавати жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня.
- Проте Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав ще один указ. Він стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.
- А згодом господар Кремля видав ще й указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
- Україна не визнає такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.
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