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      Скільки жителів Донбасу отримали російські паспорти: версія Кремля

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      Російські паспорти на Донбасі
      Російські паспорти на Донбасі / Ілюстративне фото

      У Росії звітують про велику кількість жителів окупованого Донбасу, які вирішили змінити громадянство після ініціативи глави Кремля спростити його надання. Для того, аби стати "щасливим власником" російського паспорта мешканцям ОРДЛО треба їхати до Ростовської області. Саме там оформлюють відповідні документи.

      Про кількість українців з Донбасу, які стали громадянами РФ, відзвітував губернатор Ростовської області Василій Голубєв, інформує "Інтерфакс-Україна".

      До теми: Отримала російський паспорт після анексії Криму: Японія відмовила у в'їзді відомій саксофоністці

      Якщо говорити про кількість людей, які отримали громадянство – наразі їх понад 170 тисяч людей, звичайно, частина людей поїхала назад,
      – сказав Голубєв.

      За словами російського губернатора, жителі непідконтрольних територій Донбасу "не перевантажують соціальну сферу регіону", зокрема вони не вплинули на ринок праці та на завантаженість дитячих садків і шкіл у Ростовській області.

      Увага! Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України. І їх таки можна розпізнати. Так, російські паспорти, які роздають жителям окупованих територій Донбасу, мають спеціально вигаданий для них новий код підрозділу – 610-068. Власники таких російських паспортів ризикують зіткнутися з фактом їх недійсності.

      Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі?

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Анексія Криму
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