19:56
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Російські паспорти для жителів окупованого Донбасу мають спеціальний код: що це означає

      4722 Читать новость на русском
      Російські паспорти на Донбасі
      Російські паспорти на Донбасі / Informator.news

      Російські паспорти, які роздають жителям окупованих територій Донбасу, мають спеціально вигаданий для них новий код підрозділу – 610-068. Власники таких російських паспортів ризикують зіткнутися з фактом їх недійсності.

      Про такий сюрприз у російських паспортах для жителів окупованого Донбасу повідомив у Twitter блогер Necro Mancer.

      Читайте також: Операція "Паспортизація": навіщо Путін масово роздає російське громадянство

      Виявити таких "нових росіян" з Донбасу через це тавро тепер буде нескладно. Адже доданого до їхніх паспортів нового коду підрозділу ще навіть немає в довідниках Федеральної міграційної служби Росії.

      Чи означає це, що паспорти РФ, які отримують жителі окупованого Донбасу, недійсні, покаже час, зауважили у групі "Інформаційний спротив". Там зауважили, що вже зараз зрозуміло, що на власників російських паспортів з окупованого Донбасу чекає покарання. Так, посли країн-членів Євросоюзу 24 липня почали обговорювати ситуацію навколо видачі таких російських паспортів. Розглядається питання про заборону власникам цих паспортів на в'їзд до ЄС.

      За 3 місяці російської паспортизації Донбасу окупанти видали документи 343 цивільним жителям Луганської області, а на Донеччині такі папірці отримали 511 осіб. При цьому російські паспорти отримали кілька тисяч проросійських бойовиків.

      Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі? Президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену процедуру видачі паспортів РФ українцям з окупованої Донеччини та Луганщини. Ці "документи" почали видавати жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня.

      Проте Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав ще один указ. Він стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

      А згодом господар Кремля видав ще й указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.

      Україна не визнає такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: за кого та як голосували в областях України
      сьогодні
      21628
      Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      сьогодні , 19:30 Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      Іван Яковина 218
      Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      сьогодні , 19:09 Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      Повернись живим 1912
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 19:05 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 7071
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні , 18:30 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      Андрій Шляхтін 8474
      Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      сьогодні , 18:25 Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      2953
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук