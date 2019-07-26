Російські паспорти для жителів окупованого Донбасу мають спеціальний код: що це означає

Російські паспорти, які роздають жителям окупованих територій Донбасу, мають спеціально вигаданий для них новий код підрозділу – 610-068. Власники таких російських паспортів ризикують зіткнутися з фактом їх недійсності.

Про такий сюрприз у російських паспортах для жителів окупованого Донбасу повідомив у Twitter блогер Necro Mancer.

Читайте також: Операція "Паспортизація": навіщо Путін масово роздає російське громадянство

Виявити таких "нових росіян" з Донбасу через це тавро тепер буде нескладно. Адже доданого до їхніх паспортів нового коду підрозділу ще навіть немає в довідниках Федеральної міграційної служби Росії.

Чи означає це, що паспорти РФ, які отримують жителі окупованого Донбасу, недійсні, покаже час, зауважили у групі "Інформаційний спротив". Там зауважили, що вже зараз зрозуміло, що на власників російських паспортів з окупованого Донбасу чекає покарання. Так, посли країн-членів Євросоюзу 24 липня почали обговорювати ситуацію навколо видачі таких російських паспортів. Розглядається питання про заборону власникам цих паспортів на в'їзд до ЄС.

Выявить свежеиспечённых граждан РФ из #ОРДО будет несложно, ведь специально для них добавили новый код подразделения, которого ещё даже нет в справочниках https://t.co/ddQV3Y3fNr #обилечивание pic.twitter.com/iyGDarsvTF — Necro Mancer (@666_mancer) July 25, 2019

За 3 місяці російської паспортизації Донбасу окупанти видали документи 343 цивільним жителям Луганської області, а на Донеччині такі папірці отримали 511 осіб. При цьому російські паспорти отримали кілька тисяч проросійських бойовиків.

Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі? Президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену процедуру видачі паспортів РФ українцям з окупованої Донеччини та Луганщини. Ці "документи" почали видавати жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня.



Проте Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав ще один указ. Він стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.



А згодом господар Кремля видав ще й указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.



Україна не визнає такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.