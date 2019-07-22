Видача російських паспортів на Донбасі: в РНБО замислились над "національними санкціями"

Російська паспортизація на окупованих українських територіях є спланованою провокацією та порушенням мінських домовленостей.

Україна не може залишити без відповіді такий акт російської агресії. Так вважає секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Україна готова ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.

Мають бути конкретні заходи, щоб цей процес зупинився чи максимально ускладнився (видача російських паспортів на Донбасі – 24 канал). Це є порушенням мінських угод, спланована провокація і ми не залишимо це просто так,

– наголосив очільник Ради нацбезпеки й оборони.

До уваги! В березні Україна вже вводила проти Росії обмеження. Мовиться про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. Вони триватимуть три роки. Ці обмеження РНБО ввела через агресію Росії проти українських військових суден та їх екіпажів поблизу Керченської протоки.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі?

24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Згодом, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

На цьому очільник Кремля не зупинився, а дав нове доручення щодо паспортів на Донбасі.

Україна не визнає та не визнаватиме такі російські паспорти. Окрім того, держава без проблем зможе отримати списки тих українських громадян, хто вже оформили російські паспорти.

За повідомленням пропагандистських ЗМІ, заявки на отримання російських паспортів вже нібито подали щонайменше 12 тисяч жителів фейкових адміністрацій на Сході України.