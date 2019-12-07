05:10
7 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:09, 6 декабря
      Вєсті.UA
      20:49, 6 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Зеленский хочет, чтобы представители Донбасса представляли Украину в Минске

      76 Читати новину українською
      Зеленский хочет привлечь переселенцев из Донбасса к участию в Трехсторонний группе в Минске / Фото из открытых источников

      Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что на оккупированном Донбассе – много людей с проукраинской позицией, которые не хотят в Россию, и с ними следует разговаривать. Кроме того, он предлагает привлечь представителей Донбасса к переговорам в Минске.

      Как отметил украинский гарант в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", на оккупированном Донбассе не все – сепаратисты.

      Важно! ОПУ утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса

      "Многие люди, которые пересекают контрольно-пропускные пункты. Мы их видим. Они просят. Я с ними встречался в Станице Луганской и Золотом. Они хотят прекращения войны. Они говорят:" Мы не хотим в Россию. Мы – украинцы. Мы хотим быть в Украине". С этими людьми мы должны разговаривать", – подчеркнул Зеленский. 

      Кроме того, президент высказал предложение по привлечению представителей Донбасса к участию в Трехсторонний контактной группе. 

      Я считаю, что в Трехсторонней группе в Минске у нас должны быть представители Донбасса, переехавшие в Киев и в другие города. Они говорят: "Разговаривайте с жителями оккупированных территорий. Вы не знаете, что им нужно". Да, все очень просто. Давайте разговаривать со всеми. Пусть жители, что переехали из Донбасса, приедут в Минск и тоже сядут за стол и расскажут, почему они переехали и что произошло. Это правильно, 
      – подчеркнул украинский гарант. 

      Обратите внимание! Как будет действовать власть после возвращения Донбасса: разработан проект

      К слову, в начале декабря в комментарии немецкому изданию Spiegel Зеленский предлагал жителям Донбасса, выступающим за Россию, уехать. Вместе с тем президент подчеркивал, что "сейчас Кремль раздает там свои нелегальные паспорта".

      Правительство упростит процесс получения пенсий на оккупированных территориях: что известно
      6 декабря
      325
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Минские договоренности
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      6 декабря , 22:47 Главные новости 6 декабря: 4 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
      Наталія Пристанська 201
      6 декабря , 22:00 России предстоит пережить много катастроф: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 1232
      6 декабря , 21:31 Россия в ПАСЕ и импичмент Трампа: топ международных скандалов 2019 года
      Світлана Попова 66
      6 декабря , 20:32 Путину придется соглашаться на условия Зеленского
      Іван Яковина 517
      6 декабря , 18:32 Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 139
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук