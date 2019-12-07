Зеленский хочет, чтобы представители Донбасса представляли Украину в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что на оккупированном Донбассе – много людей с проукраинской позицией, которые не хотят в Россию, и с ними следует разговаривать. Кроме того, он предлагает привлечь представителей Донбасса к переговорам в Минске.

Как отметил украинский гарант в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", на оккупированном Донбассе не все – сепаратисты.

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"Многие люди, которые пересекают контрольно-пропускные пункты. Мы их видим. Они просят. Я с ними встречался в Станице Луганской и Золотом. Они хотят прекращения войны. Они говорят:" Мы не хотим в Россию. Мы – украинцы. Мы хотим быть в Украине" . С этими людьми мы должны разговаривать", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент высказал предложение по привлечению представителей Донбасса к участию в Трехсторонний контактной группе.

Я считаю, что в Трехсторонней группе в Минске у нас должны быть представители Донбасса, переехавшие в Киев и в другие города. Они говорят: "Разговаривайте с жителями оккупированных территорий. Вы не знаете, что им нужно". Да, все очень просто. Давайте разговаривать со всеми. Пусть жители, что переехали из Донбасса, приедут в Минск и тоже сядут за стол и расскажут, почему они переехали и что произошло. Это правильно,

– подчеркнул украинский гарант.

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