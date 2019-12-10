Зеленський оприлюднив деталі перемовин щодо нового контракту з Росією на транзит газу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є велика імовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду щодо транзиту газу через українську територію.

Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами біля готелю, де оселився у Парижі задля участі у норманському саміті.

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За словами Зеленського на питання щодо цієї угоди українська сторона витратила дуже багато часу під час зустрічі з російськими колегами. В обговоренні з українського боку брали участь керівництво "Нафтогазу", зокрема виконавчий директор компанії Юрій Вітренко, міністр енергетики Олексій Оржель. Від Росії були присутніми очільник "Газпрому" Олексій Міллер.

Він підксреслив, що це питання Україна повинна обговорювати у Тристоронній групі та з Європою. Але, як Франція, так і Німеччина знали, що у межах нормандського саміту Київ підніматиме це питання на зустрічі з російською стороною.

Я впевнений, що у нас більше шансів його (транзитний контракт – 24 канал) підписати за кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники під час попередніх дуже складних зустрічей. Але за їхніми підсумками це питання принципово залишалося без відповіді. Тут вже я бачу, що мовиться про контракт не на один рік – всі зняли це з обговорення. А мовиться про певну кількість років. Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні та Європі. Зауважу, що російська сторона наполягала на одному році, а ми наполягали на десяти. Я думаю, що ми щось знайдемо посередині,

– наголосив Зеленський.

Крім того, Україна та Росія обговорили повернення коштів за Стокгольмським трибуналом.

"Мені задється, ми, в принципі, зняли питання щодо трьох мільярдів, які ми виграли. Наша позиція є простою – ми є готовими взяти газом. Це компроміс, на який ми готові йти, тому що нам потрібно", – додав президент України.

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Нещодавно "Нафтогаз" і "Газпром" провели черговий раунд перемовин. За словами представників української газової компанії, їхні позиція є конструктивною – покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися.

Які умови поставив "Нафтогаз"

У компанії є готовими розглядати можливість отримати газ від "Газпрому" у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 мільярдів доларів).

Розглядають також відмову від позовних вимог у новому арбітражі. Умова – укладення довгострокового контракту на транзит, який буде покривати всі витрати. При Водночас "Газпром" повинен компенсувати Україні невиконання своїх зобов’язань за поточними контрактами.

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