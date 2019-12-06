"Нафтогаз" завершив чергові переговори з "Газпромом": результати

Україна завершила черговий раунд перемовин з "Газпромом" у межах тристоронніх переговорів щодо транзиту газу. У "Нафтогазі" назвали умови співпраці з Росією.

Обговорити газові питання вимагали в Європейському Союзі, повідомив у фейсбуці директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Європейська комісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу, оскільки "Газпром" включає це в "пакет" для переговорів щодо транзиту,

– заявив Юрій Вітренко.

За його словами, позиція у "Нафтогазу" конструктивна: покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися.

Умови "Нафтогазу"

У компанії готові розглядати можливість отримати газ від "Газпрому" у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 мільярдів доларів).

Розглядають також відмову від позовних вимог у новому арбітражі. Умова – укладення довгострокового контракту на транзит, який буде покривати всі витрати. При цьому "Газпром" повинен компенсувати Україні невиконання своїх зобов’язань за поточними контрактами.

Вітренко також додав, що тепер Україна готова повертатися до тристоронніх переговорів та розповідати європейцям, як сумлінно та добросовісно обговорювала газові питання з Росією.

Що треба знати про газові переговори