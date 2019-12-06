В уряді планують затвердити гарантовану ціну на газ для населення

Українці платитимуть за газ по-новому. Вже з січня уряд планує запровадити так звану "гарантовану ціну" на блакитне паливо для населення – близько 7 тисяч гривень за кубометр.

Такий тариф діятиме до кінця квітня. У Кабміні впевнені, квартальна ціна буде на 7% нижче, ніж у першому кварталі цього року. Також українці матимуть змогу сплачувати за газ і за ціною, яка змінюватиметься щомісячно.

Вперше за всю історію України домогосподарство чи наш клієнт буде вибирати, який він продукт обирає м місячний чи квартальний. Ні уряд, ні країна. Це його вибір. У січні це може бути ціна одна, у лютому – інша, вища чи нижча. Зараз ми не знаємо, якою буде ціна,

– сказав заступник директора з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Максим Рабінович.

На думку урядовців, запровадження такої ініціативи захистить українців від різкого зростання цін на газ у наступному році. Адже 31 грудня спливає строк договору між Україною та Росією щодо транзиту газу. Якою буде ціна за новими домовленостями – поки невідомо.

Цінова ситуація на ринку буде дуже не зрозуміла. Якщо транзиту не буде, то ціна на газ може зрости суттєво. Щоб убезпечити споживачів, Нафтогаз пропонує стабільну ціну, стабільне постачання та зрозуміле ціноутворення,

– зазначив експерт, директор консалтингової компанії ExPro Україна Геннадій Кобаль.

"Гарантовану ціну" для населення ще остаточно не затвердили, однак МВФ нову ініціативу уряду підтримав. Адже такий механізм відповідає їхнім умовам щодо переходу з 1 січня на ринкове формування ціни на газ для населення.