В правительстве планируют утвердить гарантированную цену на газ для населения

Украинцы будут платить за газ по-новому. Уже с января правительство планирует ввести так называемую "гарантированную цену" на голубое топливо для населения – около 7 тысяч гривен за кубометр.

Такой тариф будет действовать до конца апреля. В Кабмине уверены, квартальная цена будет на 7% ниже, чем в первом квартале этого года. Также украинцы смогут платить за газ и по цене, которая будет меняться ежемесячно.

Впервые за всю историю Украины домохозяйство или наш клиент будет выбирать, какой он продукт выбирает месячный или квартальный. Ни правительство, ни страна. Это его выбор. В январе это может быть цена одна, в феврале – другая, выше или ниже. Сейчас мы не знаем, какой будет цена,

– сказал заместитель директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

По мнению чиновников, внедрение такой инициативы защитит украинцев от резкого роста цен на газ в следующем году. Ведь 31 декабря истекает срок договора между Украиной и Россией по транзиту газа. Какой будет цена по новым договоренностям – пока неизвестно.

Ценовая ситуация на рынке будет очень не понятна. Если транзита не будет, то цена на газ может вырасти существенно. Чтобы обезопасить потребителей, Нафтогаз предлагает стабильную цену, стабильную поставку и понятное ценообразование,

– отметил эксперт, директор консалтинговой компании ExPro Украина Геннадий Кобаль.

"Гарантированную цену" для населения еще окончательно не утвердили, однако МВФ новую инициативу правительства поддержал. Ведь такой механизм соответствует их условиям по переходу с 1 января на рыночное формирование цены на газ для населения.