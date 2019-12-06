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      "Нафтогаз" завершил очередные переговоры с "Газпромом": результаты

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      Украина завершила очередные переговоры с Россией по газу / delo.ua

      Украина завершила очередной раунд переговоров с "Газпромом" в рамках трехсторонних переговоров по транзиту газа. В "Нафтогазе" назвали условия сотрудничества с Россией.

      Обсудить газовые вопросы требовали в Европейском Союзе, сообщил в фейсбуке директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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      Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку" Газпром включает это в "пакет" для переговоров по транзиту,
      – заявил Юрий Витренко.

      По его словам, позиция у "Нафтогаза" конструктивная: покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться.

      Условия "Нафтогаза"

      • В компании готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиардов долларов).
      • Рассматривают также отказ от исковых требований в новом арбитраже. Условие – заключение долгосрочного контракта на транзит, который будет покрывать все расходы. При этом "Газпром" должен компенсировать Украине невыполнение своих обязательств по текущим контрактам.

      Витренко также добавил, что теперь Украина готова возвращаться к трехсторонним переговорам и рассказывать европейцам, как добросовестно и старательно обсуждал газовые вопросы с Россией.

      Что нужно знать о газовых переговорах

      • Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.
      • Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и России от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
      • В "Нафтогазе" отмечают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" видят возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Владимир Путин заявляет, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Газ Нафтогаз Украина – Россия Евросоюз Газовый контракт Газпром Газовый конфликт
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