"Нафтогаз" завершил очередные переговоры с "Газпромом": результаты

Украина завершила очередной раунд переговоров с "Газпромом" в рамках трехсторонних переговоров по транзиту газа. В "Нафтогазе" назвали условия сотрудничества с Россией.

Обсудить газовые вопросы требовали в Европейском Союзе, сообщил в фейсбуке директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку" Газпром включает это в "пакет" для переговоров по транзиту,

– заявил Юрий Витренко.

По его словам, позиция у "Нафтогаза" конструктивная: покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться.

Условия "Нафтогаза"

В компании готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиардов долларов).

Рассматривают также отказ от исковых требований в новом арбитраже. Условие – заключение долгосрочного контракта на транзит, который будет покрывать все расходы. При этом "Газпром" должен компенсировать Украине невыполнение своих обязательств по текущим контрактам.

Витренко также добавил, что теперь Украина готова возвращаться к трехсторонним переговорам и рассказывать европейцам, как добросовестно и старательно обсуждал газовые вопросы с Россией.

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