"Нафтогаз" завершил очередные переговоры с "Газпромом": результаты
Украина завершила очередной раунд переговоров с "Газпромом" в рамках трехсторонних переговоров по транзиту газа. В "Нафтогазе" назвали условия сотрудничества с Россией.
Обсудить газовые вопросы требовали в Европейском Союзе, сообщил в фейсбуке директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку" Газпром включает это в "пакет" для переговоров по транзиту,
– заявил Юрий Витренко.
По его словам, позиция у "Нафтогаза" конструктивная: покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться.
Условия "Нафтогаза"
- В компании готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиардов долларов).
- Рассматривают также отказ от исковых требований в новом арбитраже. Условие – заключение долгосрочного контракта на транзит, который будет покрывать все расходы. При этом "Газпром" должен компенсировать Украине невыполнение своих обязательств по текущим контрактам.
Витренко также добавил, что теперь Украина готова возвращаться к трехсторонним переговорам и рассказывать европейцам, как добросовестно и старательно обсуждал газовые вопросы с Россией.
Что нужно знать о газовых переговорах
- Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
- Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.
- Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и России от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
- В "Нафтогазе" отмечают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- В "Нафтогазе" видят возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Владимир Путин заявляет, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.