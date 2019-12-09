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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Про що вдалося та не вдалося домовитися лідерам "нормандської четвірки" на саміті в Парижі

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      Після особистої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та російського лідера Володимира Зеленського почала з'являтися інформація про питання, які обговорювали у межах нормандського саміту. Щодо деяких з них удалося досягти угоди, що деяких – ні.

      Розведення військ 

      Як повідомляє російське видання "Коммерсантъ", причиною стала позиція Києва. Так, українська сторона начебто заявила, що вона не зможе забезпечити відведення своїх військових.

      Важливо! Нормандська зустріч продовжилась після окремої розмови Зеленського з Путіним

      Видання додає, що до "нормандського саміту" помічники лідерів України, Росії, Німеччини та Франції узгодили розведення сил всією лінією зіткнення.

      За інформацією "Громадського" з посиланням на джерело в українській делегації, Путін пропонував розвести сили уздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі, але у підсумку домовилися про нові три ділянки розведення. Які, поки не повідомляють.

      Раніше Україна та Росія розвели війська у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.


      Який вигляд матиме лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу

      Новий контракт на транзит російського газу 

      За інформацією телеграм-каналу Klymenko Time, сторонам усе ж вдалося домовитися про новий контракт на транзит російського газу через територію України. Попередній спливає 31 грудня 2019 року. 

      Газ, Росія, Україна, Нормандський формат, нормандська зустріч

      Також ж інформацію оприлюднив у ще одному своєму матеіралі також "Коммерсантъ". За інформацією видання у перемовинах брали участь президенти двох країн Володимир Путін і Володимир Зеленський. Росію також представляли міністр енергетики Олександр Новак і очільник "Газпрому" Олексій Міллер. А до української делегації увійшли міністр енергетики Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

      Водночас "РИА Новости" пишуть, що виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав конструктивними перемовини РФ і України щодо газу, які пройшли в Парижі.

      Натомість у коментарі журналістам сам Вітренко заявив, що на перемовинах щодо газу між Україною та Росією не було досягнуто домовленостей, і переговори триватимуть.

      Ми домовилися продовжувати домовлятися,
      – заявив Вітренко.

      Обмін полоненими 

      Раніше у Росії заявляли, що черговий обмін полоненими, найімовірніше, пройде, наприкінці 2019 року – ближче до католицького Різдва. "Громадське" з посиланням на джерела, зі свого боку, пише, у Парижі Путін і Зеленський попередньо домовились провести наступний обмін полонених до 31 грудня 2019 року.

      До теми! Зеленський і Путін поговорили тет-а-тет у Парижі: відео

      Вибори на Донбасі 

      "Громадське" з посиланням на джерела в українській делегації повідомляє, що Зеленський і Володимир Путін під час особистої зустрічі не домовилися про проведення виборів на окупованому Донбасі. 

      Питання Криму

      За словами прессекретаря українського президента Юлії Мендель, питання Криму лідери «нормандської четвірки» взагалі не обговорювали, і поки його обговорювати не планують. Вона підкреслила, що перемовини лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі пройшли успішно, пише ТАСС.

      Поки Путін "мириться" в Парижі, російський депутат заявив про намір приєднати Донбас до Росії
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      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат
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