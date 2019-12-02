Коли Україна і Росія погодять умови транзитного контракту

Міністр енергетики і захисту довкіля Олексій Оржель заявив, що невдовзі Україна та Росії перейдуть від технічних переговорів до погодження умов транзиту газу. Крім того, він висловив сподівання, що наступні тристоронні переговори відбудуться 5 грудня.

Нині переговори про транзит перебувають на стадії технічних консультацій, але вже найближчим часом питання переходитиме до погодження договору транзиту, розповів Олексій Оржель під час своєї пресконференції.

До слова: Є імовірність, що Україна наступного року купуватиме газ в Росії, – Оржель

Нині триває активна робота якраз в питанні погодження двох договорів, щоб ухвалювати конкретні рішення про обсяги і терміни компенсацій. До слова, і питання прямих поставок залежатиме від компенсації Росії за рішеннями арбітражу,

– підкреслив Оржель.

За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів постачання Україна максимально координується з європейською стороною, оскільки для європейських партнерів це також критично важливі моменти.

"Щодо найближчої дати переговорів у мене є сподівання, що попередньо це буде 5 грудня. Але дві сторони – українська та європейська – готові у будь-який момент", – підсумував міністр енергетики.

Газові переговори: головне