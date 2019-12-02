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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Коли Україна і Росія погодять умови транзитного контракту

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      Оржель: Питання прямих поставок газу залежить від компенсації Росією боргів / interfax.com.ua

      Міністр енергетики і захисту довкіля Олексій Оржель заявив, що невдовзі Україна та Росії перейдуть від технічних переговорів до погодження умов транзиту газу. Крім того, він висловив сподівання, що наступні тристоронні переговори відбудуться 5 грудня.

      Нині переговори про транзит перебувають на стадії технічних консультацій, але вже найближчим часом питання переходитиме до погодження договору транзиту, розповів Олексій Оржель під час своєї пресконференції.

      До слова: Є імовірність, що Україна наступного року купуватиме газ в Росії, – Оржель

      Нині триває активна робота якраз в питанні погодження двох договорів, щоб ухвалювати конкретні рішення про обсяги і терміни компенсацій. До слова, і питання прямих поставок залежатиме від компенсації Росії за рішеннями арбітражу,
      – підкреслив Оржель.

      За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів постачання Україна максимально координується з європейською стороною, оскільки для європейських партнерів це також критично важливі моменти.

      "Щодо найближчої дати переговорів у мене є сподівання, що попередньо це буде 5 грудня. Але дві сторони – українська та європейська – готові у будь-який момент", – підсумував міністр енергетики.

      Газові переговори: головне

      • Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
      • У "Нафтогазі" наголошують: Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • У "Нафтогазі" запевняють, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Газовий контракт Газ Олексій Оржель Газовий конфлікт ГТС
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