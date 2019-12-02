13:32
2 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Когда Украина и Россия согласуют условия транзитного контракта

      36 Читати новину українською
      Оржель: Вопрос прямых поставок газа зависит от компенсации Россией долгов / interfax.com.ua

      Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что вскоре Украина и Россия перейдут от технических переговоров к согласованию условий транзита газа. Кроме того, он выразил надежду, что следующие трехсторонние переговоры состоятся 5 декабря.

      Сейчас переговоры о транзите находятся на стадии технических консультаций, но уже в ближайшее время вопрос будет переходить к согласованию договора транзита, рассказал Алексей Оржель во время своей прессконференции.

      К слову: Есть вероятность, что Украина в следующем году будет покупать газ у России, – Оржель

      Сейчас идет активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров, чтобы принимать конкретные решения об объемах и сроки компенсаций. К слову, и вопрос прямых поставок будет зависеть от компенсации России по решениям арбитража,
      – подчеркнул Оржель.

      По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, поскольку для европейских партнеров это также критически важные моменты.

      "Относительно ближайшей даты переговоров у меня есть надежда, что предварительно это будет 5 декабря. Но две стороны – украинская и европейская – готовы в любой момент", – заключил министр энергетики.

      Газовые переговоры: главное

      • Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.
      • В "Нафтогазе" отмечают: Украина не собирается простить 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" уверяют, что пока Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.
      Кто хочет взять Савченко замуж: экс-нардеп поделилась личным – видео
      сегодня
      1775
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Алексей Оржель Газовый контракт Газовый конфликт Газ ГТС
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Испытание декабрем. Два события, которые могут стоить Зеленскому кресла, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 1268
      сегодня , 11:30 Лучшие премьеры декабря: что посмотреть в кино в предрождественское время
      Марта Вересюк 114
      сегодня , 10:01 Білий понеділок замість Чорної п'ятниці
      Сонячна Соля 813
      сегодня , 09:01 Новые деньги: какие банкноты выйдут из обращения и что их заменит
      Ірина Поліщук 1132
      сегодня , 08:50 Як розвиватиметься альтернативна енергетика України
      Тимур Чмерук 466
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук