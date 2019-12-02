Когда Украина и Россия согласуют условия транзитного контракта
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что вскоре Украина и Россия перейдут от технических переговоров к согласованию условий транзита газа. Кроме того, он выразил надежду, что следующие трехсторонние переговоры состоятся 5 декабря.
Сейчас переговоры о транзите находятся на стадии технических консультаций, но уже в ближайшее время вопрос будет переходить к согласованию договора транзита, рассказал Алексей Оржель во время своей прессконференции.
К слову: Есть вероятность, что Украина в следующем году будет покупать газ у России, – Оржель
Сейчас идет активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров, чтобы принимать конкретные решения об объемах и сроки компенсаций. К слову, и вопрос прямых поставок будет зависеть от компенсации России по решениям арбитража,
– подчеркнул Оржель.
По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, поскольку для европейских партнеров это также критически важные моменты.
"Относительно ближайшей даты переговоров у меня есть надежда, что предварительно это будет 5 декабря. Но две стороны – украинская и европейская – готовы в любой момент", – заключил министр энергетики.
Газовые переговоры: главное
- Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.
- В "Нафтогазе" отмечают: Украина не собирается простить 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- В "Нафтогазе" уверяют, что пока Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.