Когда Украина и Россия согласуют условия транзитного контракта

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что вскоре Украина и Россия перейдут от технических переговоров к согласованию условий транзита газа. Кроме того, он выразил надежду, что следующие трехсторонние переговоры состоятся 5 декабря.

Сейчас переговоры о транзите находятся на стадии технических консультаций, но уже в ближайшее время вопрос будет переходить к согласованию договора транзита, рассказал Алексей Оржель во время своей прессконференции.

К слову: Есть вероятность, что Украина в следующем году будет покупать газ у России, – Оржель

Сейчас идет активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров, чтобы принимать конкретные решения об объемах и сроки компенсаций. К слову, и вопрос прямых поставок будет зависеть от компенсации России по решениям арбитража,

– подчеркнул Оржель.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, поскольку для европейских партнеров это также критически важные моменты.

"Относительно ближайшей даты переговоров у меня есть надежда, что предварительно это будет 5 декабря. Но две стороны – украинская и европейская – готовы в любой момент", – заключил министр энергетики.

Газовые переговоры: главное