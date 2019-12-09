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      Зеленський і Путін поговорили тет-а-тет у Парижі: відео

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      Зеленський і Путін завершили двосторонню зустріч / afp.com

      У Парижі відбулася двостороння зустріч між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним. Після закінчення перемовин останній заявив, що все пройшло "по-діловому".

      Телеграм-канал "Klymenko Time" опублікував відео, на якому Володимир Путін ішов зразу після переговорів.

      До слова: У нормандській зустрічі зробили перерву для окремої розмови Зеленського з Путіним

      Після зустрічі російський президент розповів, що розмова з Володимиром Зеленським видалася хорошою і вцілому він залишився задоволеним.

      За планом, після двосторонньої зустрічі має відновитися "зустріч чотирьох", а вже опісля буде спільний брифінг Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель.

      "Європейська правда" повідомляє, що президенти України та Росії мали змогу поспілкуватися лише удвох протягом 10-15 хвилин. Загалом ж зустріч тривала понад годину.

      В іншій частині зустрічі однимз ключових питань була тема транзиту газу, а окрім президентів задіяні у ній були представники обох країн в енергетичній сфері:

      • Юрій Вітренко – "Нафтогаз";
      • Олексій Міллер – "Газпром";
      • Олексій Оржель – Міністерство енергетики і захисту довкілля України;
      • Олексій Новак – Міністерство енергетики Росії.

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков теж поділився хорошими враженнями від переговорів, підкресливши, що Президент України Володимир Зеленський впевнено тримає позиції і "жодної зради немає".

      Володимир Путін після перемовин з Володимиром Зеленським: дивіться відео

      Які питання Зеленський планував обговорити на саміті

      Українська сторона планувала обговорити припинення війни на Донбасі. Зокрема – питання розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та тему окупованого Криму.

      Зеленський хотів домовитися з Росією про новий обмін полоненими – "всіх на всіх" до кінця 2019 року. За останніми даними, в полоні в ОРДЛО залишаються 227 українців, а в Росії – ще 115.

      Президент України анонсував, що вимагатиме на саміті, аби майбутні місцеві вибори в ОРДЛО відбулися за українським законодавством, а кордони були під контролем держави. При цьому ще до виборів з окупованих територій мають бути виведені всі незаконні збройні формування.

      Щодо Криму, то Зеленський обіцяв запропонувати новий формат. Зокрема – залучити до обговорення цієї теми США.

      Перед самітом припускалося, що на зустрічі може гостро постати питання постачання газу. Зокрема, що Путін шантажуватиме Україну, адже попередній контракт про транзит газу між Росією та Україною завершується 31 грудня, а укладення нового триває з труднощами.

       

      Путін, як завжди, продаватиме людей, – Фурса про нормандську зустріч
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Володимир Путін Новини Франції
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